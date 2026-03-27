Мушкарац (39) погинуо у тешкој несрећи: Аутомобилом слетио са пута

27.03.2026
Мушкарац чији су инцијали Ж.М. /39/ погинуо је вечерас у саобраћајној несрећи у подгоричком насељу Лужнице, на путу ка Даниловграду, речено је Срни у Управи полиције Црне Горе.
Према првим информацијама, саобраћајна несрећа се догодила у 18.03 часова када је аутомобил у којем се налазио Ж.М. слетио с пута из за сада неутврђених разлога.
Увиђај је у току, а више информација биће познато након истраге.
