Знате ли како су хороскопски знакови добили имена?

27.03.2026
Било да вјерујете у хороскоп или га читате више из забаве, тешко је одољети знатижељи када су у питању знакови Зодијака и њихове особине. Ипак, иза тих познатих имена не крију се само описи карактера, већ и богате приче које потичу из митологије, историје и древних вјеровања.
Сваки знак носи симболику стару хиљадама година, а његово име често је повезано са легендама које су обликовале начин на који данас гледамо на астрологију. Управо зато, прича о томе како су знакови хороскопа добили имена, коју је објавила Инстаграм страница "Порекло речи", једнако је занимљива као и тумачења.
"Астрологија је настала у древној Месопотамији, у другом миленијуму прије нове ере. У Вавилону су кретања Сунца, Мјесеца и планета тумачена као поруке богова. Међутим, те поруке нису биле намијењене појединцима, већ држави и краљу. Вавилонски свештеници биљежили су небеске појаве и њихова значења у збирци глинених плоча познатој као Енума Ану Енлил, која садржи око 7.000 небеских знамења.
Вавилонци су први подијелили небески појас на 12 дијелова пратећи годишњи циклус Сунца. Тако су настали први облици зодијачког система. Тек су стари Грци преузели овај систем и дали му облик какав данас познајемо. Они су 12 дијелова неба назвали по сазвјежђима која се налазе дуж Сунчевог пута (еклиптике): Ован, Бик, Близанци, Рак, Лав, Девица, Вага, Шкорпија, Стрелац, Јарац, Водолија и Рибе.
Ријеч 'зодијак' долази од грчког израза zōdiakos kyklos - 'круг животиња'.
Грци нису измислили астрологију, али су јој дали имена, митолошке приче и календарске датуме везујући сваки знак за период у коме се Сунце налази у том сазвјежђу.
У античкој Грчкој звијезде су првенствено служиле за прорицање воље богова кроз ритуале. Тек касније долази до спајања вавилонског тумачења небеских појава и грчке традиције прорицања.
Кључну улогу имао је Клаудије Птолемеј у Александрији, који у дијелу Тетрабиблос поставља темеље западне астрологије какву познајемо данас. Ту се први пут јасно развија идеја да положај звезда у тренутку рођења утиче на живот појединца и рађа се концепт личног хороскопа", пише у објави странице "Порекло речи".
ОВАН
Сазвјежђе Ован добило је име по овну са златним руном. Према миту, краљевић Фрикс био је у опасности, па је чудесни ован долетјео и понио њега и његову сестру Хеле преко мора. Безбједно стигавшу, жртвовао је овна Зевсу, који га је у знак захвалности, поставио као сазвјежђе.
Особине: енергичан, храбар, импулсиван
БИК
Сазвјежђе Бик везује се за причу у којој се Зевс претворио у снажног бијелог бика како би отео принцезу Европу и одвео је на Крит. Бик је затим постављен међу звијезде.
Особине: стабилан, снажан, постојан
БЛИЗАНЦИ
Сазвјежђе Близанци представља браћу Кастора и Полидеука. Један је био смртан, други бесмртан. Када је Кастор погинуо, други брат је замолио Зевса да дијеле исту судбину. Зевс их је поставио на небо као нераздвојне звијезде.
Особине: комуникативан, прилагодљив, двојак
РАК
Сазвежђе Рак потиче из мита о Хераклу. Док се борио против многоглаве Хидре, богиња Хера послала је рака да му смета. Херакле га је побиједио, а Хера га је поставила међу звијезде.
Особине: заштитнички настројен, емотиван, повучен
ЛАВ
Лав представља Немејског лава, страшно чудовиште које је Херакле савладао у свом првом подвигу. После смрти, лав је постављен на небо.
Особине: поносан, снажан, вођа
ДЈЕВИЦА
Дјевица се најчешће повезује с богињом правде Астрејом, која је напустила Земљу када су људи постали зли и уздигла се на небо.
Особине: енергичан, храбар, импулсиван
ВАГА
Вага представља мјерило правде. У грчкој традицији повезује се с богињом Темидом или Астреја, које држе вагу.
Особине: праведна, дипломатска, уравнотежена
ШКОРПИЈА
Шкорпија се везује за причу о ловцу Ориону. Према миту, шкорпија га је усмртила, а богови су обоје поставили на небо - али тако да никада не излазе заједно.
Особине: интензиван, страствен, тајанствен
СТРИЈЕЛАЦ
Стријелац приказује кентаура са луком, често поистовећеног с Хироном. Он је био најмудрији кентаур, познат као племенити учитељ, исцјелитељ и пророк.
Особине: идеалистичан, филозофски настројен, авантуристички
ЈАРАЦ
Јарац приказује митско биће које је пола коза, пола риба. Повезује се са богом Паном који је, бежећи од чудовишта Тифона, скочио у воду и делимично се претворио у рибу.
Особине: амбициозан, истрајан, дисциплинован
ВОДОЛИЈА
Водолија представља Ганимеда, лијепог тројанског младића кога је Зевс одвео на Олимп да служи као пехарник богова.
Особине: хуманитаран, оригиналан, независан
РИБЕ
Рибе се везују за мит у коме су Афродита и њен син Ерос, бежећи од чудовишта Тифона, скочили у реку и претворили се у двије рибе које су остале повезане.
Особине: емпатичан, интуитиван, маштовит.
(Мондо)
