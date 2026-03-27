Породица са малим дјететом сатима била заглављена у снијегу

АТВ

27.03.2026

20:44

снијег
Фото: Tanjug/AP Photos/Brooke Hess-Homeier

Ватрогасци ЈВП Плитвичка Језера и ДВД Плитвичка Језера извели су прави подвиг и успјешно спасили породицу са малим дјететом која је комбијем запела у снијегу.

Како су ватрогасци описали на Фејсбуку, након пријаве у 13:08 да је породица заглављена у шуми на подручју Крбавице, на интервенцију је одмах упућена дежурна смена од три ватрогасца ЈВП Плитвичка Језера и један ватрогасац ДВД-а Плитвичка Језера са укупно два пик-уп возила, преноси Јутарњи.

Полиција Србија

Хроника

Мушкарац остао без ока усред жестоке туче

"Због високог снијега, на мјестима преко 80 цм, ватрогасци су се два километра пјешке пробијали кроз шумски пут до запуштеног возила, гдје су стигли у 14:26. У међувремену су покренути стројеви Комуналца и трактор власника Јована Заклана из Крбавице, који су се успјели пробити до возила и заједно са ватрогасцима извукли породицу на сигурно. Породица је збринута у Ђачком дому Кореница на топло и сигурно у 15:30", написали су ватрогасци.

Прочитајте више

Амерички војници желе да пређу у православље

Србија

Амерички војници желе да пређу у православље

2 ч

0
Храна се никада више неће лијепити за тигањ уз помоћ овог трика

Савјети

Храна се никада више неће лијепити за тигањ уз помоћ овог трика

2 ч

0
Srce, srčane bolesti

Здравље

Ово обољење је најчешћи узрок срчаног и можданог удара

2 ч

0

Више из рубрике

Невријеме у Хрватској

Регион

Хаос у Хрватској: Више повријеђених, оштећене школе

4 ч

0
Возио са 4 промила алкохола у крви, изазвао удес у центру града

Регион

Возио са 4 промила алкохола у крви, изазвао удес у центру града

5 ч

0
Анђела и Антонио вјенчање

Регион

Филмска прича из болнице: Анђела и Антонио се упознали на лијечењу, на крају се вјенчали

5 ч

0
Олујни вјетар направио хаос у Словенији: Оштећено 650 кућа, више од 6.000 потрошача без струје

Регион

Олујни вјетар направио хаос у Словенији: Оштећено 650 кућа, више од 6.000 потрошача без струје

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Свети Симеон ипак није разлог: Ево зашто је кажњена Звезда

22

59

Овај напитак попијте прије спавања и килограми ће се топити док спавате

22

50

За ове знакове ће 31. март бити судбоносан

22

43

Жена из БиХ осуђена због смрти тинејџерке

22

40

Ухапшен чувени Тајгер Вудс

