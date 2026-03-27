Породица са малим дјететом сатима била заглављена у снијегу

Аутор:АТВ
27.03.2026
20:44
Коментари:0
Ватрогасци ЈВП Плитвичка Језера и ДВД Плитвичка Језера извели су прави подвиг и успјешно спасили породицу са малим дјететом која је комбијем запела у снијегу.
Како су ватрогасци описали на Фејсбуку, након пријаве у 13:08 да је породица заглављена у шуми на подручју Крбавице, на интервенцију је одмах упућена дежурна смена од три ватрогасца ЈВП Плитвичка Језера и један ватрогасац ДВД-а Плитвичка Језера са укупно два пик-уп возила, преноси Јутарњи.
Мушкарац остао без ока усред жестоке туче
"Због високог снијега, на мјестима преко 80 цм, ватрогасци су се два километра пјешке пробијали кроз шумски пут до запуштеног возила, гдје су стигли у 14:26. У међувремену су покренути стројеви Комуналца и трактор власника Јована Заклана из Крбавице, који су се успјели пробити до возила и заједно са ватрогасцима извукли породицу на сигурно. Породица је збринута у Ђачком дому Кореница на топло и сигурно у 15:30", написали су ватрогасци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
