Олујни вјетар направио хаос у Словенији: Оштећено 650 кућа, више од 6.000 потрошача без струје

Аутор:АТВ
27.03.2026
15:26
Коментари:0
У олуји са јаким вјетром, која је у посљедња 24 сата захватила Словенију, у области Горењске на сјеверу земље оштећено је око 650 стамбених зграда и више од десет индустријских и других објеката, док је без струје у цијелој земљи остало више од 6.000 потрошача, саопштиле су надлежне службе за заштиту и помоћ у катастрофама.
У општини Жировница оштећено је више од 60 одсто стамбених објеката, а у неким селима оштећене су скоро све куће, преноси агенција СТА.
У Јесеницама је жена повријеђена приликом пада дрвета а неки путеви су затворени због палог дрвећа и у току су акције њиховог рашчишћавања.
Шеф Управе за цивилну заштиту и помоћ у катастрофама Леона Бехина је казао да је од јуче, од почетка олује, интервенисало укупно 260 до 270 ватрогасних и других спасилачких јединица у више од 800 инцидената широм Словеније.
У региону Горењске активирано је више од 300 спасилаца, углавном ватрогасаца а током овог периода примљено је шест до седам пута више позива за хитне случајеве него обично.
Компанија Електро Марибор је саопштила да око 5.000 потрошача и даље нема струју на сјевероистоку земље, а да је у неким подручјима поремећено и водоснабдијевање.
Више од 1.000 потрошача је без струје у области Цеља, док је на југу и југоистоку земље синоћ и јутрос пао снијег од 10 сантиметара у нижим предјелима, до пола метра на планинама.
У посљедња 24 сата Словенију је погодила олуја у којој су удари вјетра достизали брзину од 100 до150 километара на сат у планинама и 80 до 100 километара на сат на другим, за који се очекује да ће трајати још неколико сати, рекао је метеоролог Бранко Грегорчич.
Грегорчич је новинарима рекао да се очекује да ће се вјетар постепено смирити током ноћи, и да је црвени ниво узбуне на јаке ударе вјетра снижен на наранџасти за вечерас, и на жути у суботу.
