Хаос у Словенији: Затворене школе и вртићи, без струје више хиљада људи

Аутор:АТВ
27.03.2026
08:56
Коментари:0
Јак вјетар који је захватио Словенију оставио је без струје више од 21.500 потрошача Електро Марибора, а и данас је у 47 општина на на сјеверу земље на снази црвени метеоаларм због чега не раде поједине школе и вртићи.
Без струје је и неколико стотина корисника на подручју Електро Цеље, око 2.200 корисника на подручју Електро Љубљане, а нестанци се пријављују и из Горењске и подручја Приморске, преноси РТВ Словенија.
Ради безбједности дјеце, школе и вртићи у Горењској остају затворени, и то у општинама Јесенице, Радовљица, Тржич и Предвор, као и у општинама Бовец и Кобарид.
Ватрогасци, радници путарске и комуналне службе, као и радници електропредузећа, током ноћи радили су на отклањању посљедица сјеверног вјетра, углавном су уклањали оборено дрвеће на подручју Цеља, Крања, Марибора и Мурске Соботе.
Снијег пада у појединим мјестима у источној Словенији, а понегдје остаје и на тлу. Према централној и западној Словенији нема падавина, али дува јак вјетар.
Због зимских услова на путевима Ново Место–Метлика, Штрекљевец–Југорје и Сотеска–Чрмошњице–Чрномељ важи забрана кретања теретних возила изнад седам и по тона, преноси Срна.
