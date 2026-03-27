Logo
Large banner

Хаос у Словенији: Затворене школе и вртићи, без струје више хиљада људи

Аутор:

АТВ

27.03.2026

08:56

Коментари:

0
снијег
Фото: Tanjug/AP Photos/Brooke Hess-Homeier

Јак вјетар који је захватио Словенију оставио је без струје више од 21.500 потрошача Електро Марибора, а и данас је у 47 општина на на сјеверу земље на снази црвени метеоаларм због чега не раде поједине школе и вртићи.

Без струје је и неколико стотина корисника на подручју Електро Цеље, око 2.200 корисника на подручју Електро Љубљане, а нестанци се пријављују и из Горењске и подручја Приморске, преноси РТВ Словенија.

Ради безбједности дјеце, школе и вртићи у Горењској остају затворени, и то у општинама Јесенице, Радовљица, Тржич и Предвор, као и у општинама Бовец и Кобарид.

Ватрогасци, радници путарске и комуналне службе, као и радници електропредузећа, током ноћи радили су на отклањању посљедица сјеверног вјетра, углавном су уклањали оборено дрвеће на подручју Цеља, Крања, Марибора и Мурске Соботе.

Снијег пада у појединим мјестима у источној Словенији, а понегдје остаје и на тлу. Према централној и западној Словенији нема падавина, али дува јак вјетар.

Због зимских услова на путевима Ново Место–Метлика, Штрекљевец–Југорје и Сотеска–Чрмошњице–Чрномељ важи забрана кретања теретних возила изнад седам и по тона, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Словенија

Снијег

vjetar

jak vjetar

Вртић

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner