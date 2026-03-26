Воз налетио на срушено дрво и искочио из шина: Има повријеђених

Аутор:

АТВ

26.03.2026

19:27

Воз налетио на срушено дрво и искочио из шина: Има повријеђених
Фото: Unsplash

Путнички воз искочио је из шина између станица Бјеловар и Клоштар након што је налетио на срушено дрво на прузи.

Како су потврдили из Хрватских жељезница "Путнички превоз", ријеч је о возу број 787 који је возио на релацији Загреб Главни колодвор - Вировитица. Несрећа се догодила у 17.40 сати.

У возу се налазило четрдесетак путника, а према првим информацијама лакше су повријеђене три особе. На мјесто догађаја упућене су хитне службе.

Због несреће је пруга на дионици Бјеловар - Клоштар затворена за саобраћај. У току је организација замјенског превоза путника аутобусима, пренио је Индекс.хр.

