Воз налетио на срушено дрво и искочио из шина: Има повријеђених

АТВ
26.03.2026
19:27
Путнички воз искочио је из шина између станица Бјеловар и Клоштар након што је налетио на срушено дрво на прузи.
Како су потврдили из Хрватских жељезница "Путнички превоз", ријеч је о возу број 787 који је возио на релацији Загреб Главни колодвор - Вировитица. Несрећа се догодила у 17.40 сати.
У возу се налазило четрдесетак путника, а према првим информацијама лакше су повријеђене три особе. На мјесто догађаја упућене су хитне службе.
Због несреће је пруга на дионици Бјеловар - Клоштар затворена за саобраћај. У току је организација замјенског превоза путника аутобусима, пренио је Индекс.хр.
