Ухапшен полицајац осумњичен за утају и превару

Полицајац чији су иницијали Б.Б. /43/ ухапшен је у Подгорици због сумње да је извршио три преваре и једну утају, саопштено је из црногорске Управе полиције.
Сумња се да је ухапшени од више оштећених лица узео новац по основу куповине непокретности у општини Даниловград, доводећи их у заблуду да посједује пуномоћ за продају земљишта и посредовање у промету непокретности.
"На тај начин прибавио је противправну имовинску корист од више десетина хиљада евра", додаје се у саопштењу.
Осим тога, осумњичени је починио и кривично дјело утаја, тако што је, како се наводи, присвојио возило "тојота", које му је било повјерено, чиме је оштетио правно лице из Подгорице за око 7.000 евра.
У саопштењу се додаје да је полицајац Б.Б. спроведен поступајућем тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Подгорици и против њега ће бити покренут дисциплински поступак.
