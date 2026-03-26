Logo
Large banner

Одређен притвор директору Рудника мрког угља "Бановићи"

Аутор:

26.03.2026

15:52

Коментари:

0
Расим Достовић
Фото: Screenshot

Генералном директору Рудника мрког угља "Бановићи" Расиму Достовићу одређен је једномјесечни притвор због сумње да је починио кривично дјело примање дара и других облика користи, након што је код њега пронађено најмање 45.000 КМ за које се сумња да потичу из незаконитих активности.

Притвор је одредио Врховни суд Федерације БиХ на приједлог поступајућег тужиоца Посебног одјељења Тужилаштва ФБиХ за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала, по чијој наредби је Достовић и ухапшен.

Према наводима тужилаштва, Достовић се терети да је, користећи тешку финансијску ситуацију јавног предузећа и неизмирена потраживања према добављачима, захтијевао новчану корист како би у оквиру службених овлашћења одобрио исплату дугова, саопштено је из Федералног тужилаштва.

Достовића су 23. марта ухапсили припадници Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Притвор

Banovići

rudnik

злоупотреба положаја

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner