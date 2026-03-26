Одређен притвор директору Рудника мрког угља "Бановићи"

26.03.2026
Генералном директору Рудника мрког угља "Бановићи" Расиму Достовићу одређен је једномјесечни притвор због сумње да је починио кривично дјело примање дара и других облика користи, након што је код њега пронађено најмање 45.000 КМ за које се сумња да потичу из незаконитих активности.
Притвор је одредио Врховни суд Федерације БиХ на приједлог поступајућег тужиоца Посебног одјељења Тужилаштва ФБиХ за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала, по чијој наредби је Достовић и ухапшен.
Према наводима тужилаштва, Достовић се терети да је, користећи тешку финансијску ситуацију јавног предузећа и неизмирена потраживања према добављачима, захтијевао новчану корист како би у оквиру службених овлашћења одобрио исплату дугова, саопштено је из Федералног тужилаштва.
Достовића су 23. марта ухапсили припадници Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
