Снажно невријеме у Хрватској, улице под водом

Аутор:АТВ
26.03.2026
15:34
Коментари:0
Иако бројимо дане до априла, зима је одлучила да врати на Балкан “на велика врата” и поново изазове хаос.
Дијелови Хрватске осванули су јутрос под снијегом, што је створило хаос у саобраћају, а дијелови ауто-пута су неко вријеме били малтене завијани.
У дијеловима Хрватске гдје пахуље нису забијелиле, ударила је јака киша, неријетко праћена градом.
Нестварни призори стижу из Метковића и околине, гдје је у четвртак протутњало снажно грмљавинско невријеме праћено градом и обилном кишом, објавила је Слободна Далмација.
Према извјештајима локалних медија, непогода је започела око 12 сати уз нагли и осјетан пад температуре.
Обилне падавине створиле су велике количине воде на колницима, што је знатно отежало саобраћај у граду.
Уз кишу је тукао и јак град, а размјере евентуалне материјалне штете на објектима и пољопривредним културама биће утврђени накнадно, објавио је Лике Метковић.
Локални портали упозоравају возаче на опрез због задржавања воде на саобраћајницама и смањене видљивости током трајања невремена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
8 ч0
Регион
9 ч0
Најновије
Најчитаније
17
20
17
15
17
07
17
05
17
04
Тренутно на програму