Снажно невријеме у Хрватској, улице под водом

АТВ

26.03.2026

15:34

Невријеме у Хрватској
Иако бројимо дане до априла, зима је одлучила да врати на Балкан “на велика врата” и поново изазове хаос.

Дијелови Хрватске осванули су јутрос под снијегом, што је створило хаос у саобраћају, а дијелови ауто-пута су неко вријеме били малтене завијани.

Њемачка уводи новину за цијену горива

У дијеловима Хрватске гдје пахуље нису забијелиле, ударила је јака киша, неријетко праћена градом.

Нестварни призори стижу из Метковића и околине, гдје је у четвртак протутњало снажно грмљавинско невријеме праћено градом и обилном кишом, објавила је Слободна Далмација.

Према извјештајима локалних медија, непогода је започела око 12 сати уз нагли и осјетан пад температуре.

Обилне падавине створиле су велике количине воде на колницима, што је знатно отежало саобраћај у граду.

Лопови из куће ове породице однијели сву уштеђевину: Ако ово видите код врата, ви сте сљедећи на мети

Уз кишу је тукао и јак град, а размјере евентуалне материјалне штете на објектима и пољопривредним културама биће утврђени накнадно, објавио је Лике Метковић.

Локални портали упозоравају возаче на опрез због задржавања воде на саобраћајницама и смањене видљивости током трајања невремена.

Прочитајте више

Златан Ибрахимовић проговорио о породичном животу

Фудбал

Златан Ибрахимовић проговорио о породичном животу

2 ч

0
Издато црвено упозорење због најављених вјетрова

Регион

Издато црвено упозорење због најављених вјетрова

2 ч

0
Потврђена оптужница против мушкарца који је аутомобилом усмртио дјевојчицу

Хроника

Потврђена оптужница против мушкарца који је аутомобилом усмртио дјевојчицу

2 ч

0
Сок од ове биљке је спас за срце

Здравље

Сок од ове биљке је спас за срце

2 ч

0

Више из рубрике

Издато црвено упозорење због најављених вјетрова

Регион

Издато црвено упозорење због најављених вјетрова

2 ч

0
Пометња због шест волова: "Пребјегли" у ЕУ, пријети им еутаназија?

Регион

Пометња због шест волова: "Пребјегли" у ЕУ, пријети им еутаназија?

2 ч

0
Путнички аутобус проклизао на снијегу, па се забио у стијену: Хаос на путевима у Хрватској

Регион

Путнички аутобус проклизао на снијегу, па се забио у стијену: Хаос на путевима у Хрватској

8 ч

0
Колапс у Хрватској: Снијег затрпао ауто-пут, грађанима стигло упозорење

Регион

Колапс у Хрватској: Снијег затрпао ауто-пут, грађанима стигло упозорење

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Орбан открио двије кардиналне грешке Брисела

17

15

Лепа Лукић открила жељу Зорице Брунцлик: ''Звала ме је и рекла..''

17

07

Влада Српске учиниће све да ријеши проблем превозника

17

05

Трамп: САД добијају рат против Ирана, они моле да се постигне договор, не ја

17

04

Народ прича: Породица Јокић

