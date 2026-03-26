Сок од ове биљке је спас за срце

26.03.2026
Истраживања упућују на то да чаша сока од цвекле дневно може повољно дјеловати на повишен крвни притисак и код неких људи помоћи да се снизи.
Стање повишеног крвног притиска, хипертензија, често се назива тихим убицом јер углавном не изазива јасне симптоме. British Heart Foundation упозорава да многи за повишен притисак сазнају тек након озбиљног здравственог догађаја попут срчаног или можданог удара.
Повишен крвни притисак може оштетити зидове артерија, повећати ризик од коронарне болести срца и можданог удара, а с временом може оптеретити и срчани мишић и допринијети срчаној слабости.
Према научницима и кардиолозима, чаша сока од цвекле дневно могла би помоћи у природном снижавању повишеног крвног притиска као дио здравог начина живота који укључује уравнотежену исхрану и физичку активност. Ипак, сок од цвекле није замјена за лијекове, нити за савјет љекара. Истраживачи наводе да може бити једноставан додатак свакодневној рутини за очување здравља срца, али не и самостално рјешење.
Кључну улогу имају природни нитрати из цвекле, који помажу у регулацији крвног притиска. Након уноса у организам, нитрати се претварају у азот-моноксид, а он помаже опуштању и ширењу крвних судова у процесу који се назива вазодилатација. Истраживања показују да сок од цвекле може снизити крвни притисак, иако се ефекат разликује од студије до студије. Осим цвекле, нитратима су богате и друге намирнице, укључујући шпинат, целер, кељ, зелену салату и друго поврће.
Истраживања такође упућују на то да редовна конзумација сока од цвекле може помоћи у контроли крвног притиска код особа са хипертензијом. Нека истраживања показала су и да може побољшати снабдијевање мишића кисеоником и допринијети већој издржљивости. Сок од цвекле је уједно извор калијума, витамина Ц и антиоксиданса.
Студија научника са Универзитета Квин Мери из Лондона (Queen Mary University of London) показала је да су пацијенти са повишеним крвним притиском који су свакодневно пили 250 милилитара сока од цвекле забиљежили пад крвног притиска. Према подацима универзитета, просјечно смањење износило је око 8/4 ммХг, а код многих је то било довољно да се притисак врати у нормалнији опсег.
Истраживачи тај ефекат приписују високом нивоу анорганског нитрата у цвекли и другом лиснатом зеленом поврћу попут зелене салате и купуса. Важност тих налаза додатно је наглашена податком из истог истраживања да пораст крвног притиска од 2 ммХг повећава ризик од смрти од срчаних болести за седам посто, а од можданог удара за 10 посто, преноси Б92здра.
Студија је такође показала да су ефекти били најизраженији три до шест сати након конзумације, али су остали видљиви и након 24 сата. Када су учесници престали да пију сок, крвни притисак се вратио на претходне вриједности. У истраживању нису забиљежене значајне нуспојаве, осим што урин може попримити ружичасту или црвенкасту боју.
