Logo
Large banner

МОК: Само биолошке жене могу да се такмиче на олимпијским играма у женској категорији

Извор:

СРНА

26.03.2026

14:34

Коментари:

0
Теретана
Фото: pexels/Scott Webb

Само биолошке жене моћи ће да се такмиче у женској категорији на Олимпијским играма, саопштено је из Међународног олимпијског комитета /МОК/.

У саопштењу се наводи да ће се пол спортиста установити једнократним тестирањем гена.

МОК је представио нову политику са циљем да заштити женску категорију, у оквиру иницијативе да се одреди универзално правило за жене у елитном спорту.

Подијели:

Тагови :

Олимпијске игре

ŽENE

MOK

Коментари (0)
Large banner

