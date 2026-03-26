МОК: Само биолошке жене могу да се такмиче на олимпијским играма у женској категорији

Извор:
СРНА
26.03.2026
14:34
Коментари:0
Само биолошке жене моћи ће да се такмиче у женској категорији на Олимпијским играма, саопштено је из Међународног олимпијског комитета /МОК/.
У саопштењу се наводи да ће се пол спортиста установити једнократним тестирањем гена.
МОК је представио нову политику са циљем да заштити женску категорију, у оквиру иницијативе да се одреди универзално правило за жене у елитном спорту.
Остали спортови
2 седм0
Остали спортови
1 мј0
Свијет
1 мј0
Остали спортови
1 мј0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
3 д0
Најновије
Најчитаније
17
20
17
15
17
07
17
05
17
04
Тренутно на програму