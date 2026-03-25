"Желим да освојим злато": Ивана Шпановић зна да неће бити лако, али има јасан циљ

Аутор:АТВ
25.03.2026
14:15
Коментари:0
Српска атлетичарка Ивана Шпановић је на Свјетском првенству у дворани у Пољској освојила шесто мјесто, а по повратку у Србији обратила се медијима. Најбоља српска атлетичарка, освајачица бронзе на Олимпијским играма, свјетска и европска шампионка и "краљица" Дијамантске лиге подвукла је да је сав фокус усмјерен ка предстојећем такмичењу које се одржава у Бирмингему од 10. до 16. августа.
"Истакла бих да сам задовољна, да смо ми задовољни, у скоку удаљ сам била на највишем нивоу 15 година, освајала све што сам могла сем једног, сада сам на новом почетку и без обзира колико имала искуства и спортског и животног, које смо примјењивали у најизазовнијим тренуцима, осјећам се самоувјерено да оно што радимо сада са троскоком, да је добра одлука, првенствено због тог. Није нимало лак задатак, сад желим да успјем и у троскоку, сасвим сам сигурна да имамо довољно времена, искуства и знања", рекла је Ивана на конференцији за медије.
"Слушајући Топа (Драгутина Топића), имала сам трему, знам колико емоција тек има у њиховом случају. Имам осјећај да и ја не говорим о томе колико захвалност и љубав осјећам према свом тиму, а то су и породица и пријатељи и људи са којима сарађујем и пријатељи из САС-а који су учинили да је будем оно што јесам, да се изражавам на начин на који је најприхватљивији, да будем на стази то што јесам. Имали смо јако мало времена, почетак је турбулентан, када не знаш шта треба да радиш, радиш и више ствари него што је потребно.
Све повјерење пружам Горану, он знање, умјеће и амбицију има, као и енергију коју смо освјежили троскоком. Он успијева да извуче све из магичне посуде, да наш троскокашки пут крунишемо још једним златом. Имамо довољно времена за Бирмингем. Не либим се да кажем да ми је примарни циљ да освојим злато, али то неће бити лако."
С обзиром на то да је имала прилику да присуствује великом успјеху младе колегинице, Ивана Шпановић имала је поруку и за Ангелину Топић. "Колико год да су медаље важне у цијелој причи, поготово на крају, то није најважнија ствар, оно што ја видим и волим да видим јесте та слика каква треба да буде.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч1
БиХ
1 ч0
Хроника
1 ч0
Остали спортови
20 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
15
16
15
14
15
10
15
07
15
06
Тренутно на програму