Мајдов освојио 10. Грен слем медаљу

22.03.2026
18:02
Коментари:0
Џудиста из Републике Српске Немања Мајдов освојио је сребрну медаљу на Гренд слем такмичењу у Тбилисију, што му је прва медаља у 2026. години.
На другом такмичењу сезоне, Мајдов је освојио 10. Гренд слем медаљу у каријери.
Он је у финалу категорије до 90 килограма изгубио од домаћег џудисте Луке Маисурдазеа у златном поену.
Мајдов је прво побиједио Белгијанца Ноела Кристиенса, а онда и Грузина Владимира Акхалкатсија.
Након тога, у четвртфиналу је савладао и Бразилца Гиљерма Шмида.
У полуфиналу, Немања Мајдов је био бољи од још једног домаћег такмичара Акакија Јапаридзеа, а финалу је изгубио од Маисурдазеа.
Остали спортови
1 ч0
Остали спортови
10 ч0
Остали спортови
20 ч0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
10
18
02
17
56
17
45
17
27
Тренутно на програму