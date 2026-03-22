Мајдов освојио 10. Грен слем медаљу

22.03.2026

18:02

Фото: Facebook

Џудиста из Републике Српске Немања Мајдов освојио је сребрну медаљу на Гренд слем такмичењу у Тбилисију, што му је прва медаља у 2026. години.

На другом такмичењу сезоне, Мајдов је освојио 10. Гренд слем медаљу у каријери.

Он је у финалу категорије до 90 килограма изгубио од домаћег џудисте Луке Маисурдазеа у златном поену.

Мајдов је прво побиједио Белгијанца Ноела Кристиенса, а онда и Грузина Владимира Акхалкатсија.

Након тога, у четвртфиналу је савладао и Бразилца Гиљерма Шмида.

У полуфиналу, Немања Мајдов је био бољи од још једног домаћег такмичара Акакија Јапаридзеа, а финалу је изгубио од Маисурдазеа.

