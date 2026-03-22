Невјероватна Ивана Шпановић урадила главну ствар на СП, ево због чега њено 6. мјесто вриједи као злато

АТВ

22.03.2026

08:00

Фото: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Најбоља српска атлетичарка икада и истинска легенда Ивана Шпановић направила је храбар потез крајем љета прошле године, упркос проблемима са техником скока удаљ, проузрокованих повредом коју је дуго вукла, одлучила је да настави каријеру и промијени дисциплину.

Кренула је да се редовно надмеће само у троскоку, учествовала на Свјетском првенству у Токију и остала без финала, али је потом почетком 2026. у зимској сезони показала шта значи бити упоран.

У суботу је на Свјетском дворанском шампионату у Торуњу у финалу заузела високо шесто мјесто, испред ње су завршиле само олимпијске и свјетске првакиње и освајачице медаља, а она је резултатом 14.35 метара остварила други најбољи у својој каријери.

Оборила је Ивана Шпановић не тако давно државни дворански рекорд са 14.41, а овог пута је на великом такмичењу остварила и два додатна скока преко 14, што је заиста најава великих ствари када је она у питању.

Лејанис Перез Ернандез са 14.95, Јулимар Рохас са 14.86, као и Сали Сар са 14.70 освојиле су медаље, испред су биле и Лијадгамис Повеа са 14.41, односно Теа Лафонд са 14.38, али је Ивана остварила свој примарни циљ, била је најбоља Европљанка на СП!

Наиме, чак је и њен други скок такмичења од 14.06 био бољи од наредне атлетичарке са Старог континента Александре Начеве из Бугарске, која је скакала 14.06 и заузела осмо мјесто. Због чега је то битно?

Одговор лежи у циљевима Иване Шпановић, која је навела још послије Токија да је Европско првенство у Бирмингему у августу ове године њен највећи циљ, као и злато на истом. Да је то сасвим реално увјерили смо се током дворанске кампање, и посебно на СП у Торуњу, гдје је за 30 центиметара била боља од прве наредне супарнице.

Ивана Шпановић је навела и да јој је главни циљ да се приближи што више граници од 15 метара, обори национални рекорд, који са 14.56 држи Биљана Топић, а ми заиста вјерујемо, као и она сама, да се налази на правом путу!

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

