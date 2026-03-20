Легенда у легенди: О Саливен оборио рекорд стар 22 године

Извор:

Аваз

20.03.2026

17:42



0
Рони О Саливен исписао је нову страницу хисторије снукера, пошто је у четвртфиналу World Open у Кини против Рајана Деја остварио највећи брејк икада у професионалном снукеру – чак 153 поена.

Тиме је надмашио досадашњи рекорд од 148, који је држао Џејми Бернет још од 2004. године.

Овај невјероватан подвиг био је могућ захваљујући ситуацији с фрее балом на почетку фрејма, након чега је О Саливен убацио зелену као додатну црвену, па наставио серију која је завршила на рекордној бројци. Потом је комплетирао брејк уз 15 црвених, 13 црних, двије розе и све боје до краја.

Енглез је на крају потпуно надиграо Деја и славио са убједљивих 5:0, чиме је изборио пласман у полуфинале турнира.

