Легенда у легенди: О Саливен оборио рекорд стар 22 године

Извор:
Аваз
20.03.2026
17:42
Рони О Саливен исписао је нову страницу хисторије снукера, пошто је у четвртфиналу World Open у Кини против Рајана Деја остварио највећи брејк икада у професионалном снукеру – чак 153 поена.
Тиме је надмашио досадашњи рекорд од 148, који је држао Џејми Бернет још од 2004. године.
Овај невјероватан подвиг био је могућ захваљујући ситуацији с фрее балом на почетку фрејма, након чега је О Саливен убацио зелену као додатну црвену, па наставио серију која је завршила на рекордној бројци. Потом је комплетирао брејк уз 15 црвених, 13 црних, двије розе и све боје до краја.
Енглез је на крају потпуно надиграо Деја и славио са убједљивих 5:0, чиме је изборио пласман у полуфинале турнира.
