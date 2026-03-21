Ивана Шпановић шеста на свијету у троскоку

21.03.2026

21:28

Фото: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Српска атлетичарка Ивана Шпановић завршила је као шеста у финалу троскока на Свјетском дворанском првенству у пољском Торуњу.

Шпановићева је имала скок од 14,35 метара, што је за шест центиметара слабије од њеног рекорда, уједно и националног.

Тај скок је направила у првој серији, да би границу од 14 метара "прелетјела" још само у петој и шестој серији.

Победу је однела Кубанка Лејанис Перес Ернандес, скоком од 14,95 метара.

Сребро је отишло у руке Јулимар Рохас (14,86), а бронза Сали Сар (14,70).

