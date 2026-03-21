Отац добио доживотну због убиства, због дроге завршио на лијечењу

Седмоструки свјетски шампион у снукеру Рони О’Саливен исписао је у петак нови рекорд у историји тог спорта, остваривши највећи максимални брејк у професионалном снукеру од 153 поена на Свјетском опену у Јушану.
О’Саливен је поставио рекорд у првом фрејму четвртфиналног дуела против Рајана Деја, чиме је отворио пут ка убједљивој побједи од 5:0.
До подвига је дошао након што је Деја довео у снукер позицију. Пошто се Деј није успио извући, О’Саливен је добио „фри бол“, па је зелену куглу убацио као 16. црвену, а затим и црну. Потом је убацио 15 црвених, 13 црних и двије розе кугле, а серију је завршио убацивањем свих шест преосталих обојених кугли за укупан брејк од 153.
Овим резултатом оборен је претходни рекорд од 148 поена, који је 2004. године поставио Џејми Барнет у квалификацијама за првенство Уједињеног Краљевства.
У полуфиналу се састао са Кинезом Вуом Јизеом, који је са 5:1 савладао Ирца Марка Алена. О’Саливен је и тај меч ријешио у своју корист и пласирао се у финале.
На професионалном плану О’Саливену иде готово савршено, али га проблеми из приватног живота и даље прате.
Прошле године О’Саливен је открио да жели поправити нарушен однос са својом најстаријом кћерком Тејлор Ен Магнус (23). Њих двоје годинама су раздвојени, а кћерка га често критикује у медијима. Иако признаје да је неопходно обновити однос, није сигуран да ли је помирење могуће.
О’Саливен и Тејлор Ен Магнус срели су се свега 12 пута у животу, а и у тим ријетким сусретима оптуживао ју је да га доживљава као банкомат.
– Учила сам из његових грешака и знам шта је заиста важно. Захвална сам му на томе. То је једина вриједна ствар коју ми је дао. Немам његове милионе, али мојој кћерки никада неће недостајати пажња као мени. Одрастаће уз љубав и због тога ће бити богатија. Из личног искуства знам да се љубав новцем не може купити – рекла је она.
Додала је и да је њен отац „заробљен у свијету у којем мисли да га људи желе само због новца“.
– Нажалост, мислим да ме никада није разумио. Чак и ја сам за њега била неко ко жели новац, иако сам само хтјела да имам оца.
Тејлор Ен Магнус рођена је 1996. године из О’Саливенове везе са Сали Магнус. Њихов однос годинама је нарушен, а она тврди да он није способан да буде родитељ. Посебно је болно што никада није упознао унуку Зару Ен (21 мјесец).
– Можда је за неке свјетски шампион, али за мене није достојан да га назовем оцем, а камоли дједом. Имати лошег родитеља показало ми је шта је у животу важно. Он није дио мог живота и не желим да буде близу мене и мог дјетета – поручила је.
Истакла је и да ће њена кћерка одрастати не знајући ко је он.
Тејлор Ен ради као возач Убера (Uber) са скраћеним радним временом како би издржавала дијете.
Иако важи за једног од најбољих снукер играча свих времена, О’Саливенова животна прича обиљежена је тешким околностима.
Његова мајка је у раној младости завршила у затвору због утаје пореза, а још тежи ударац уследио је када је његов отац, Рони О’Саливен старији, осуђен за убиство непосредно прије његовог 17. рођендана.
– Радије бих имао нормалан породични живот него велику каријеру у снукеру – говорио је О’Саливен.
Његов отац је у ноћном клубу у Челсију убио Бруса Рајана, за кога се касније испоставило да је био возач Чарлија Креја, брата познатих гангстера Ронија и Реџија Креја.
Осумњичени је осуђен на доживотну казну затвора, али је након 18 година пуштен на слободу. Породица је у том периоду пролазила кроз тежак период, о чему је говорила и О’Саливенова мајка Марија.
О’Саливен је након тог шока привремено прекинуо каријеру, а касније се суочио и са зависношћу од алкохола и канабиса. Због позитивног теста на канабис 1998. године остао је без титуле, а двије године касније завршио је на лијечењу.
– Изгубио сам године у пороцима и борби са самим собом. Нисам био фокусиран на снукер и нисам напредовао – признао је.
Ипак, успио је да се врати и изгради каријеру због које га многи сматрају највећим играчем у историји снукера.
