Сабаленка шокирана: Размишљали о отказивању меча

Аутор:АТВ
21.03.2026
14:45
Арина Сабаленка наставила је свој сјајан низ на Мајами Опену, пошто је савладала Ан Ли резултатом 7-6, 6-4 и пласирала се у треће коло турнира.
Она је истакла је да је меч био изузетно захтјеван, али да је побједа донијела велико олакшање и додатно самопоуздање за наставак турнира.
- Заиста тежак меч. Противница је играла невјероватан тенис. Трудила сам се да останем у игри, пронађем ритам и прилагодим се условима. Срећна сам што сам прошла даље - рекла је Сабаленка.
Током конференције за новинаре, Сабаленка је открила и да је била изненађена промјеном терена на којем је играла, јер су разматрали и могућност одгађана меча.
- Била сам шокирана што су размишљали о отказивању мог меча или давању више опција терена. Питала сам се – зашто Алкараз и Фонсека могу почети касније? Јуче је ноћна сесија почињала у 21 час, а Мира је играла касније. Била сам заиста изненађена идејом да откажу мој меч, али одлучила сам да играм данас како бих имала дан паузе ако побиједим, за припрему и опоравак. Срећна сам што су ми дали опције да бирам оно што је најбоље за мене - објаснила је Сабаленка.
Рускиња је нагласила и специфичну атмосферу меча, истичући да је мала изненађења за публику додатно подигла енергију.
- Публика није очекивала мој наступ на овом терену. Уживала сам гледајући њихову реакцију и видјела сам колико су се забављали - додала је Сабаленка.
