Ђоковић реаговао на историјски успјех О Саливена

20.03.2026

22:01

Фото: Tanjug/AP/Dar Yasin

Легендарни Рони О'Саливен још једном је доказао зашто га сматрају највећим играчем у историји снукера, исписавши потпуно нове странице овог спорта невјероватним брејком од 153 поена.

Овај подвиг, који никоме прије њега није пошао за руком, О'Саливен је извео са својом препознатљивом лакоћом, ређајући куглу за куглом до историјског резултата.

Оваква демонстрација силе и талента није промакла ни најбољем тенисеру свих времена, Новаку Ђоковићу, који је одмах реаговао на успјех свог великог пријатеља.

Легенда у легенди: О Саливен оборио рекорд стар 22 године

Новак се огласио путем друштвене мреже Инстаграм, гдје је на свом сторију подијелио Ронијев успјех уз јасну поруку на енглеском језику у којој је истакао да величина нема границе.

Уз ријечи хвале, Ђоковић је додао и популарни емотикон козе, који симболизује статус "ГОАТ" (највећи свих времена), јасно стављајући до знања шта мисли о достигнућу енглеског мајстора

Познато је да између ове двојице врхунских спортиста влада огромно међусобно поштовање, а О'Саливен је и сам у бројним интервјуима често истицао дивљење према Новаковим успјесима, па је овај гест још једна потврда пријатељства двојице истинских шампиона.

