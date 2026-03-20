Познати тенисер открио: "Имам једну тајну, Новак ми је послао поруку"

Моиз Куаме ушао је у историју тениса као трећи најмлађи играч који је побиједио на Мастерсу, а због Новака Ђоковића је остао без ријечи.
Моиз Куаме - добро запамтите то име. Ради се о младом француском тенисеру који има огроман потенцијал и могао би у будућности да буде велики играч. Рођен је 6. марта 2009. године, исписао је историју тениса и обратио се свом идолу Новаку Ђоковићу. Све то успио је на турниру у Мајамију.
Срушио је Закарија Свајду послије преокрета (5:7, 6:4, 6:4) и постао најмлађи играч (17 година и 13 дана) још од Рафе Надала који је са 16 година и 343 дана уписао прву побједу на неком од турнира из Мастерс серије. Када је стао пред камере открио је да му је писао највећи свих времена.
"Имам једну малу тајну. Послије побједе ми је Новак послао поруку. Много сам нервозан. Не знам шта да одговорим. Много сам нервозан тренутно. Имате ли неки савјет за мене?", упитао је Куаме током интервјуа који је дао за "Tennis Channel".
Стив Вајсман радио је тај интервју и рекао му је да се захвали Новаку на поруци, па га је питао и шта му је то Србин написао.
"Било је нешто у стилу 'Велики меч данас, честитам ти. Надам се да ћеш догурати далеко на турниру'. Нешто тако је написао. Хвала ти Новаче. У ствари не. Хвала ти, идолу мој", насмијао се Куаме.
Суперталентовани тенисер нема толико искуства у разговору са медијима, тако да не зна да сакрије емоције. Видјело се то када га је питао да ли је имао прилику да упозна Ђоковића.
"Нисам га упознао никада, то је мој сан. Замислите да вам ваш идол пошаље поруку. Боже... Ово је превише за мене. О мој Боже", закључио је Куаме са осмијехом. Његов ривал у другом колу биће Јиржи Лехечка (Чешка) који је био слободан на старту, преноси Мондо.
