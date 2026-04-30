Logo
Large banner

Урушио се рудник у Русији, заробљено осам људи

Аутор:

АТВ
30.04.2026 09:05

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

У Магаданској области у Русији урушио се рудник, заробивши осам људи испод рушевина, саопштило је данас Министарство за ванредне ситуације Русије.

"Примљен је извештај о одрону стијена на површинском копу угља Кадикчан у градском округу Сусумански. Према прелимиијнарним информацијама, до осам људи може бити заробљено испод рушевина", објавило је Министарство на платформи Макс, преноси ТАСС.

Ватрогасци, спасиоци из рудника и љекари су послати на мјесто урушавања, а ангажован је и хеликоптер Ми-8 руског Министарства за ванредне ситуације.

Рудник Кадикчан производи угаљ површинским копом, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Рудар

рудник

Русија

одрон

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner