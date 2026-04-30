Урушио се рудник у Русији, заробљено осам људи

У Магаданској области у Русији урушио се рудник, заробивши осам људи испод рушевина, саопштило је данас Министарство за ванредне ситуације Русије.
"Примљен је извештај о одрону стијена на површинском копу угља Кадикчан у градском округу Сусумански. Према прелимиијнарним информацијама, до осам људи може бити заробљено испод рушевина", објавило је Министарство на платформи Макс, преноси ТАСС.
Све веће тензије у владајућој коалицији: Да ли пада Влада у Њемачкој?
Ватрогасци, спасиоци из рудника и љекари су послати на мјесто урушавања, а ангажован је и хеликоптер Ми-8 руског Министарства за ванредне ситуације.
Рудник Кадикчан производи угаљ површинским копом, преноси Танјуг.
