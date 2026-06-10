Тинејџер ухапшен због покушаја убиства: Детаљи крвавог обрачуна у Нишу

Аутор:АТВ
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су С. Н. (19) из овог града, због постојања основане сумње да је извршио кривично дјело убиство у покушају.
Он се сумњичи да је јуче у поподневним сатима, на подручју града Ниша, задао убод ножем деветнаестогодишњем мушкарцу.
Повријеђени мушкарац је са тешким тјелесним повредама опасним по живот збринут у Универзитетско-клиничком центру у Нишу.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву, преноси Блиц.
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