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Тинејџер ухапшен због покушаја убиства: Детаљи крвавог обрачуна у Нишу

Аутор:

АТВ
10.06.2026 14:24

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Мушкарац држи нож
Фото: Pexels/Saif71.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су С. Н. (19) из овог града, због постојања основане сумње да је извршио кривично дјело убиство у покушају.

Он се сумњичи да је јуче у поподневним сатима, на подручју града Ниша, задао убод ножем деветнаестогодишњем мушкарцу.

Повријеђени мушкарац је са тешким тјелесним повредама опасним по живот збринут у Универзитетско-клиничком центру у Нишу.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву, преноси Блиц.

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Тагови :

покушај убиства

Ниш

хапшење

Црна хроника

Србија

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