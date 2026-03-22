Србија осигурала бараж за СП против Мађарске

22.03.2026
17:03
Рукометаши Србије убједљиво су савладали Литванију резултатом 33:24 и у реванш мечу квалификација за Свјетско првенство 2027. године.
"Орлови" ће играти у мају против Мађарске у баражу за пласман на планетарни шампионат. Србија је у четвртак у Нишу декласирала Литванију 42:25 па је реванш био пука формалност, али су "орлови" одиграли озбиљно и још једном лако савладали Литванце.
Дарко Ђукић је предводио изабранике Раула Гонзалеса ка побједи са осам голова, Вања Илић је дао шест, а по три Стефан Додић, Урош Митровић и Драган Пешмалбек. Мантас Урвикис је са шест голова био најефикаснији у Литванији.
Бараж мечеви ће се играти 13. или 14. маја у Србији, односно 17. маја у мађарском граду Веспрему.
Свјетско првенство ће се играти од 13. до 31. јануара сљедеће године у Њемачкој.
