Србија осигурала бараж за СП против Мађарске

22.03.2026

17:03

Фото: Pixabay

Рукометаши Србије убједљиво су савладали Литванију резултатом 33:24 и у реванш мечу квалификација за Свјетско првенство 2027. године.

"Орлови" ће играти у мају против Мађарске у баражу за пласман на планетарни шампионат. Србија је у четвртак у Нишу декласирала Литванију 42:25 па је реванш био пука формалност, али су "орлови" одиграли озбиљно и још једном лако савладали Литванце.

Дарко Ђукић је предводио изабранике Раула Гонзалеса ка побједи са осам голова, Вања Илић је дао шест, а по три Стефан Додић, Урош Митровић и Драган Пешмалбек. Мантас Урвикис је са шест голова био најефикаснији у Литванији.

Бараж мечеви ће се играти 13. или 14. маја у Србији, односно 17. маја у мађарском граду Веспрему.

Свјетско првенство ће се играти од 13. до 31. јануара сљедеће године у Њемачкој.

Више из рубрике

Невјероватна Ивана Шпановић урадила главну ствар на СП, ево због чега њено 6. мјесто вриједи као злато

Остали спортови

Невјероватна Ивана Шпановић урадила главну ствар на СП, ево због чега њено 6. мјесто вриједи као злато

10 ч

0
Ивана Шпановић шеста на свијету у троскоку

Остали спортови

Ивана Шпановић шеста на свијету у троскоку

20 ч

0
Отац добио доживотну због убиства, због дроге завршио на лијечењу

Остали спортови

Отац добио доживотну због убиства, због дроге завршио на лијечењу

1 д

0
Легенда у легенди: О Саливен оборио рекорд стар 22 године

Остали спортови

Легенда у легенди: О Саливен оборио рекорд стар 22 године

2 д

0
  • Најновије

  • Најчитаније

18

10

"Паре падају са неба": За 4 знака крајем марта новац стиже са свих страна

18

02

Мајдов освојио 10. Грен слем медаљу

17

56

Бесент: Понекад ствари морају да "ескалирају да би дошло до деескалације"

17

45

У пуцњави рањен Војин (38): С метком у нози успио да побјегне 150 метара даље и тражи помоћ

17

27

Земљотрес јачине 6,1 степени регистрован у Тихом океану: Жестоко се затресло на овом острву

