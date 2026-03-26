Ако мушкарац изговара ових осам реченица – бјежите од њега

АТВ
26.03.2026
14:13
У свијету "дејтова" неки мушкарци показују знакове упозорења које није увијек лако одмах препознати.
Харизма мушкарца или понашање попут љубавног бомбардовања могу нас завести и прикрити проблематичне обрасце. Ипак, постоје одређене фразе које на први поглед дјелују безазлено, али с временом могу постати болне и штетне.
Препознавање таквих изјава кључно је за очување сопственог мира и избјегавање односа који нарушавају самопоуздање. Према истраживањима и психолозима, ове фразе су знак за узбуну.
Уважавање осјећања је темељ здраве везе и важан дио сваког односа. Неслагања су нормална, али партнер би требало да буде спреман да саслуша и разумије ваше бриге. Ако неко ваше емоције редовно одбацује уз коментар да претјерујете, то значи да вас не доживљава озбиљно. Емоционална потврда гради блискост, а њен изостанак често указује на проблем, пише YоурТанго.
Искрено извињење подразумијева преузимање одговорности за сопствене грешке. Када неко каже "жао ми је, али", тиме заправо умањује своју одговорност и пребацује кривицу. Такав начин комуникације показује недостатак зрелости и спремности на промену. Права извињења јачају однос, док овакве изјаве стварају додатне проблеме.
Ова фраза често значи да особа не планира да мијења своје понашање. Када неко повриједи партнера и затим се оправдава на овај начин, одбија да преузме одговорност. Умјесто уважавања туђих осјећања, очекује безусловно прихватање. Такав приступ може створити токсичан образац у вези.
Ако партнер на ваше бриге одговара тврдњом да умишљате, могуће је да покушава да манипулише. Ријеч је о облику излуђивања (енг. gaslighting), гдје се особа покушава увјерити да је проблем у њеној перцепцији. Такво понашање може озбиљно нарушити самопоуздање и ментално здравље. То је јасан знак да однос није здрав.
Начин на који неко говори о бившим партнерима може открити много о њему. Ако сву кривицу пребацује на другу особу, избјегава сопствену одговорност. Психолог Сет Мејерс објашњава: "Начин на који неко говори о бившем партнеру често открива више о самом говорнику. С обзиром на сложеност односа, ријетко је поштено приписати сву кривицу или невиност само једној страни."
Такве изјаве често нису реалан приказ односа.
Ова фраза користи се као манипулација којом се покушава нарушити самопоуздање. Особа вас увјерава да не заслужујете боље и да сте зависни од ње. Умјесто здраве подршке, користи се притиском и контролом. То је знак нездравог односа.
Иако може звучати као слобода, ова изјава често има негативан тон. Изговорена на одбојан начин, поручује да особи није стало. Тиме се ствара осјећај запостављености и удаљености. Такав став може нарушити повезаност у вези.
Ово је још један примјер излуђивања – облика емоционалног злостављања. Особа покушава да увјери партнера да се погрешно сјећа догађаја.
"Ggaslighting је облик емоционалног злостављања гдје једна особа увјерава другу да се погрешно сјећа или тумачи догађаје", објашњава ауторка Алисон Пауел за WebMD. Такво понашање може озбиљно нарушити ментално здравље и створити осјећај несигурности.
