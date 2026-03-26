Најмоћнији дан у априлу: Ево када вас очекују љубав, мир и финансијски успјех

26.03.2026

12:11

Хороскоп
Фото: pexels/Ann Bugaichuk

Без обзира на то у ком сте знаку рођени, април ће бити повољан мјесец јер доноси срећне астролошке аспекте, а један датум се посебно издваја као нарочито моћан.

Април 2026. биће конкретнији и испуњенији него март

Април доноси припадницима свих знакова свјежу енергију, нове почетке и осјећај да је све могуће, како то обично бива у прољеће. Аспекти наредног мјесеца генерално ће бити повољни, а један дан се посебно издваја по позитивној енергији – као најмоћнији.

У питању је понедјељак, 13. април 2026. године.

13. април је посебан дан

Овај датум носи снажну, готово судбинску енергију.

Положај Мјесеца у знаку Риба у споју са Сјеверним чвором указује на тренутак када интуиција постаје наш најпоузданији водич. Емоције тог дана нису обичне и свакодневне, већ могу дјеловати као унутрашњи компас који нас усмјерава ка правим одлукама и бољој будућности која чека да је зграбимо.

Иако се ради о обичном понедјељку, 13. април могао би бити судбоносан дан, у којем је најважније ослушнути себе и вјеровати осјећају који долази изнутра.

Рибе појачавају машту и интуицију

Знак Риба тог дана појачава машту, емпатију и духовну повезаност, па овај дан доноси повећану осјетљивост, али и способност да јасније видимо шта заиста желимо. Многи ће осјетити потребу да успоре, повуку се и размисле о наредним корацима, и управо у томе лежи снага овог датума.

Венера у Бику и Јупитер у Раку доносе сигурност и благостање

Истовремено, Венера, планета љубави, налази се у стабилном и сензуалном знаку Бика, гдје се осјећа као код куће. У хармоничном је односу с Јупитером у знаку Рака, што додатно појачава осјећај сигурности, благостања и емотивне испуњености.

Ова комбинација планета, које астролози често називају космичким добротворима, доноси прилике за срећу кроз љубав и партнерске односе, породичне везе, финансије, материјалну стабилност и креативне пројекте, преноси Глос.

