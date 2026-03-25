Ако желите мужа, прво промијените ово у стану

Аутор:

АТВ

25.03.2026

20:28

Фото: Pexels/Lais Queiroz

Понекад се запитамо: да ли је проблем у погрешним људима или можда у енергији коју сами носимо – и простору у којем живимо?

У филозофији фенг шуија, љубав није само питање судбине, већ и протока енергије око вас. Вјерује се да начин на који је ваш дом уређен директно утиче на то да ли ће љубав пронаћи пут до вас – или ће остати заглављена на прагу.

Ако имате осјећај да се љубав стално "мимоилази" са вашим животом, можда је вријеме да погледате око себе и направите мале, али значајне промјене.

Љубавни угао – мјесто које не смијете занемарити

У фенг шуију постоји тзв. "љубавни угао" дома – југозападни дио простора. Он симболизује партнерство, брак и емотивне везе.

Да бисте активирали овај дио:

Уклоните неред и старе ствари које вас вежу за прошлост.

Унесите елементе у пару – двије свијеће, два јастука, двије фигуре.

Користите топле тонове – розе, беж, земљане нијансе.

Овај угао треба да одише стабилношћу и њежношћу, а не хаосом или празнином.

Спаваћа соба – огледало вашег љубавног живота

Спаваћа соба је кључна када је ријеч о привлачењу партнера. Ако у њој доминира енергија самоће, такав сигнал шаљете и универзуму.

Обратите пажњу на сљедеће:

Кревет треба да има приступ са обје стране – симболика мјеста за двоје.

Избјегавајте огледала наспрам кревета.

Уклоните фотографије бивших партнера.

Не држите радни сто или лаптоп у спаваћој соби.

Ваша соба треба да изгледа као простор у којем већ постоји љубав – чак и ако је још нема.

Ослободите се прошлости да бисте направили мјесто за ново

Једна од најчешћих грешака јесте чување предмета који подсјећају на бивше везе. Фенг шуи јасно поручује – енергија прошлости блокира долазак нове особе.

То могу бити:

Старе поруке, поклони, фотографије.

Гардероба коју везујете за бившу везу.

Симболи туге или разочарања.

Не ради се о забораву, већ о стварању простора за нову енергију.

Унесите симболику љубави у свакодневни простор

Фенг шуи користи симболику као начин да "програмира" енергију дома.

Препоручују се:

Слике срећних парова.

Мотив срца или њежности.

Свеже цвијеће (посебно божури – симбол љубави).

Благи мириси попут лаванде или руже.

Важно је да оно што гледате свакодневно шаље јасну поруку: љубав је добродошла.

Баланс између мушке и женске енергије

Ако је ваш простор превише "хладан", минималистички или строго функционалан, може одбојно д‌јеловати на емотивну повезаност.

Додајте:

Мекане тканине.

Топло освјетљење.

Детаље који уносе осјећај топлине и живота.

Фенг шуи тежи балансу јин и јанг енергије – њежног и снажног, женског и мушког принципа.

Најважније правило – понашајте се као да је љубав већ ту

Можда најважнији савјет фенг шуија јесте: живите као да већ имате партнера.

То значи:

Оставите слободан простор у ормару.

Поставите други јастук.

Замислите заједничке тренутке у свом простору.

На тај начин не само да мијењате енергију простора, већ и сопствени унутрашњи став.

Фенг шуи не обећава чуда преко ноћи, али учи да љубав није само питање среће – већ и спремности. Када ваш простор почне да "дише" другачије, често се мијења и оно што привлачите у живот.

Прави партнер можда неће покуцати одмах, али ћете знати да сте коначно отворили врата за нову љубав, преноси Она.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

