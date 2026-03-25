Ако желите мужа, прво промијените ово у стану

25.03.2026
20:28
Понекад се запитамо: да ли је проблем у погрешним људима или можда у енергији коју сами носимо – и простору у којем живимо?
У филозофији фенг шуија, љубав није само питање судбине, већ и протока енергије око вас. Вјерује се да начин на који је ваш дом уређен директно утиче на то да ли ће љубав пронаћи пут до вас – или ће остати заглављена на прагу.
Ако имате осјећај да се љубав стално "мимоилази" са вашим животом, можда је вријеме да погледате око себе и направите мале, али значајне промјене.
У фенг шуију постоји тзв. "љубавни угао" дома – југозападни дио простора. Он симболизује партнерство, брак и емотивне везе.
Да бисте активирали овај дио:
Уклоните неред и старе ствари које вас вежу за прошлост.
Унесите елементе у пару – двије свијеће, два јастука, двије фигуре.
Користите топле тонове – розе, беж, земљане нијансе.
Овај угао треба да одише стабилношћу и њежношћу, а не хаосом или празнином.
Спаваћа соба је кључна када је ријеч о привлачењу партнера. Ако у њој доминира енергија самоће, такав сигнал шаљете и универзуму.
Обратите пажњу на сљедеће:
Кревет треба да има приступ са обје стране – симболика мјеста за двоје.
Избјегавајте огледала наспрам кревета.
Уклоните фотографије бивших партнера.
Не држите радни сто или лаптоп у спаваћој соби.
Ваша соба треба да изгледа као простор у којем већ постоји љубав – чак и ако је још нема.
Једна од најчешћих грешака јесте чување предмета који подсјећају на бивше везе. Фенг шуи јасно поручује – енергија прошлости блокира долазак нове особе.
То могу бити:
Старе поруке, поклони, фотографије.
Гардероба коју везујете за бившу везу.
Симболи туге или разочарања.
Не ради се о забораву, већ о стварању простора за нову енергију.
Фенг шуи користи симболику као начин да "програмира" енергију дома.
Препоручују се:
Слике срећних парова.
Мотив срца или њежности.
Свеже цвијеће (посебно божури – симбол љубави).
Благи мириси попут лаванде или руже.
Важно је да оно што гледате свакодневно шаље јасну поруку: љубав је добродошла.
Ако је ваш простор превише "хладан", минималистички или строго функционалан, може одбојно дјеловати на емотивну повезаност.
Додајте:
Мекане тканине.
Топло освјетљење.
Детаље који уносе осјећај топлине и живота.
Фенг шуи тежи балансу јин и јанг енергије – њежног и снажног, женског и мушког принципа.
Можда најважнији савјет фенг шуија јесте: живите као да већ имате партнера.
То значи:
Оставите слободан простор у ормару.
Поставите други јастук.
Замислите заједничке тренутке у свом простору.
На тај начин не само да мијењате енергију простора, већ и сопствени унутрашњи став.
Фенг шуи не обећава чуда преко ноћи, али учи да љубав није само питање среће – већ и спремности. Када ваш простор почне да "дише" другачије, често се мијења и оно што привлачите у живот.
Прави партнер можда неће покуцати одмах, али ћете знати да сте коначно отворили врата за нову љубав, преноси Она.рс.
