АТВ

26.03.2026

14:50

Пометња због шест волова: "Пребјегли" у ЕУ, пријети им еутаназија?

Шест волова који су илегално прешли границу из Сјеверне Македоније у Бугарску изазвали су праву бирократску пометњу између Софије и Скопља.

Док су животиње у одличном здравственом стању, строги прописи Европске уније налажу драстичне мјере.

Акција код села Гјушево: Седативи за „бјегунце“

Инцидент се догодио данас, 26. марта 2026. године, када је група од шест волова примијећена како прелази границу у близини Криве Паланке. Животиње је прва уочила градоначелница Гјушева, Татјана Георгијева, која је одмах алармирала полицију.

Како би се ситуација ставила под контролу, службеници општине Ћустендил били су приморани да употријебе седативе како би безбједно ухватили и транспортовали животиње у привремени смјештај.

Правни вакуум: Здрави, али „илегални“

Иако су тестови показали да су волови потпуно здрави и негативни на заразне болести, они су постали административни терет јер долазе из земље која није чланица ЕУ. Према европском законодавству, животиње које на овај начин уђу у Унију представљају „биолошки ризик“.

Главни проблем је идентификација:

Само двије од шест животиња имају ушне маркице поријеклом из Македоније.

Преостала четири грла немају никакве ознаке, што онемогућава доказивање власништва.

Три могућа сценарија за судбину животиња

Надлежне службе у Софији и Скопљу тренутно разматрају три опције, од којих свака носи одређене компликације:

Еутаназија: Законски предвиђена мјера, али се сматра крајње непожељном јер су животиње здраве.

Донација банци хране: Вриједност сваког грла процјењује се на око 3.500 евра (6.000–7.000 лева), па би ово био значајан допринос хуманитарним сврхама.

Повратак власнику: Ово је најхуманија, али и најскупља опција. Досадашњи трошкови хватања и смјештаја већ премашују 2.000 евра, које би власник морао да покрије уз рјешавање компликоване документације.

„Тренутно водимо интензивне разговоре са колегама из Македоније како бисмо пронашли рјешење које ће задовољити и бриселску бирократију и хумане аспекте случаја“, наводе из Регионалне дирекције за безбједност хране у Ћустендилу.

