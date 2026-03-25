Коцкара погледала срећа: Уложио 1,30 евра, сад је богатији за 80.000

Аутор:

АТВ

25.03.2026

22:47

Коментари:

0
Лутрија лото листић
Фото: Waldemar Brandt/Pexels

У 84. колу игре Све или Ништа извучени су бројеви 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 22, који су играчу из Малог Буковца донијели добитак 0 (НИШТА) у износу од 80.000,00 евра, објавила је Хрватска лутрија.

Играч је одиграо једну комбинацију те није погодио ниједан број. Уплатом од 1,30 еура освојио је 80.000,00 евра.

Добитни листић уплаћен је на продајном мјесту овлаштеног партнера, Оточанка, Павлека Мишкине 14, Мали Буковец.

Новац

БиХ

Једнократна помоћ родитељима од 1.500 марака

Сљедеће извлачење игре Све или Ништа је у четвртак, преноси Јутарњи лист.

