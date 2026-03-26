Путнички аутобус проклизао на снијегу, па се забио у стијену: Хаос на путевима у Хрватској

Аутор:

АТВ

26.03.2026

09:05

Путнички аутобус проклизао на снијегу, па се забио у стијену: Хаос на путевима у Хрватској
Фото: screenshot / HAK

Јако невријеме, праћено обилнијим снежним падавинама, захватио је дијелове Хрватске и изазвао озбиљне проблеме у саобраћају.

Како смо раније писали, бројне дионице ауто-пута јутрос су освануле под снијегом, а тешка несрећа догодила се јутрос код Горњег Јелења, када је путнички аутобус, који је највјероватније проклизао због снијега на коловозу, ударио у стијену, јавља 24сата.

Колапс у Хрватској: Снијег затрпао ауто-пут, грађанима стигло упозорење

Несрећа се догодила у смјеру Делница.

Подсјетимо, падавине су у Горском котару започеле као киша у ноћним сатима, а касније се претвориле у густи снијег који је отежао саобраћај.

Није познато да ли у несрећи има повријеђених.

ХАК је на својим страницама саопштио како се због саобраћајне несрећа на ДЦ3 између Горњег Јелења и Краљевог Јарка вози једним траком.

Уз то, тренутно нема слободног путног правца за камионе с приколицама и тегљаче с полуприколицама из смјера унутрашњости према Хрватском приморју или Истри, и обратно, због зимских услова на ауто-путу А6 Ријека-Загреб и државном путу ДЦ3.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Упозорење на наглу промјену времена у Српској: Киша, снијег, вјетар

Друштво

Упозорење на наглу промјену времена у Српској: Киша, снијег, вјетар

4 ч

0
Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

Регион

Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

20 ч

0
Рат није једина невоља: "Намрачило се над Персијским заливом, пуцају громови"

Свијет

Рат није једина невоља: "Намрачило се над Персијским заливом, пуцају громови"

1 д

0
Снијег

Свијет

Издат наранџасти метеоаларм због снијега: Власти припремиле план за ванредне ситуације

5 д

0

Више из рубрике

Колапс у Хрватској: Снијег затрпао ауто-пут, грађанима стигло упозорење

Регион

Колапс у Хрватској: Снијег затрпао ауто-пут, грађанима стигло упозорење

3 ч

0
Лутрија лото листић

Регион

Коцкара погледала срећа: Уложио 1,30 евра, сад је богатији за 80.000

12 ч

0
Преминуо чувени Ален Бибић

Регион

Преминуо чувени Ален Бибић

16 ч

0
Ацо Ђукановић

Регион

Ацо Ђукановић излази из притвора: Браниће се са слободе уз гаранцију од 5 милиона евра

19 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

11

37

Ускоро завршетак радова и пуштање у саобраћај пута Сарајево-Фоча

11

31

Епилог велике акције: Ухапшене три особе, одузето око 2.000 литара горива

11

27

Амиџић: Они који предлажу смањење ПДВ-а предлажу нестабилност буџета

11

08

Трагичан епилог несреће у Сарајеву: Извучено тијело жене из Миљацке

11

06

Упозорење из "Вода Српске": Опрез код ових ријека!

