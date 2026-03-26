Путнички аутобус проклизао на снијегу, па се забио у стијену: Хаос на путевима у Хрватској

Аутор: АТВ
26.03.2026
09:05
Јако невријеме, праћено обилнијим снежним падавинама, захватио је дијелове Хрватске и изазвао озбиљне проблеме у саобраћају.
Како смо раније писали, бројне дионице ауто-пута јутрос су освануле под снијегом, а тешка несрећа догодила се јутрос код Горњег Јелења, када је путнички аутобус, који је највјероватније проклизао због снијега на коловозу, ударио у стијену, јавља 24сата.
Несрећа се догодила у смјеру Делница.
Подсјетимо, падавине су у Горском котару започеле као киша у ноћним сатима, а касније се претвориле у густи снијег који је отежао саобраћај.
Није познато да ли у несрећи има повријеђених.
ХАК је на својим страницама саопштио како се због саобраћајне несрећа на ДЦ3 између Горњег Јелења и Краљевог Јарка вози једним траком.
Уз то, тренутно нема слободног путног правца за камионе с приколицама и тегљаче с полуприколицама из смјера унутрашњости према Хрватском приморју или Истри, и обратно, због зимских услова на ауто-путу А6 Ријека-Загреб и државном путу ДЦ3.
