Kolaps u Hrvatskoj: Snijeg zatrpao auto-put, građanima stiglo upozorenje

26.03.2026
Hrvatsku je zahvatila velika promjena vremena, u Gorskom kotaru i dijelu sjeverozapadne Hrvatske pada snijeg, dok u priobalju duva jak vjetar.
Auto-put u Gorskom kotaru zatrpao je snijeg, pa je na teren izašla zimska služba, a HAK objavio posebna upozorenja za vozače.
Građanima je Civilna zaštita jutros u šest časova poslala poruku s pozivom na oprez zbog obilnog snega i s linkom za praćenje situacije, prenosi portal Indeks.
Zimski uslovi vladaju na pojedinim putevima u Gorskom kotaru i Lici. U priobalju duva jak vjetar, zbog čega su na snazi zabrane za pojedine kategorije vozila. Obustavljen je potpuno saobraćaj za kamione s prikolicama i šlepere.
Čišćenje i posipanje saobraćajnica je u toku na više dionica, a na pojedinim putevima vozi se usporeno zbog vozila zimske službe.
Vozači su upozoren da vode računa da voze na bezbjednoj udaljenosti i da ne kreću na put bez zimske opreme.
Prema prognozi, danas se u Hrvatskoj očekuje nestabilno, vjetrovito i osjetno hladnije vrijeme, naročito na kopnu. Kako se navodi, biće pretežno oblačno, s povremenom kišom i pljuskovima s grmljavinom, posebno na Jadranu se lokalno očekuju obilne padavine. U unutrašnjosti će kiša mestimično prelaziti u susnežicu, a u gorju i u snijeg.
U Gorskoj Hrvatskoj očekuje se deblji snežni pokrivač, ponegdje mećava i nanosi. Duvaće umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na istoku i istočni.
