Preminuo čuveni Alen Bibić

Umro je Alen Bibić (52), cijenjeni hrvatski vinar iz Plastova pokraj Skradina i vlasnik vinarije Bibić, objavili su hrvatski mediji.

Po struci je bio profesor hrvatskog jezika i književnosti, ali životni put odveo ga je u vinarstvo, kojem se u potpunosti posvetio.

Potiče iz stare vinarske porodice čija je tradicija, prema porodičnim zapisima i istraživanjima, vezana uz prominski kraj i seže vijekovima unazad, piše "Indeks".

Fudbal Pukla tikva: Vlahović raskinuo sa dugogodišnjom partnerkom

Njegova priča nije bila samo priča o nasljeđu, nego prije svega o obnovi, upornosti i viziji.

Nakon rata, sa suprugom Vesnom vratio se na devastirano porodično imanje i iz gotovo razorenog početka krenuo graditi ono što je postalo jedna od najuglednijih hrvatskih vinskih i gastronomskih adresa.

Bibić je bio posebno važan jer je među prvima pokazao da se od autohtonih sorti skradinskog kraja mogu stvarati vina svjetskog ranga.

Upravo je on debit, nekada često potcijenjenu sortu, vratio u središte ozbiljne vinske priče i od nje napravio zaštitni znak svoje vinarije. Istovremeno je rano otvorio vrata izvozu i plasmanu na zahtjevna strana tržišta, ponajprije u SAD, a njegova vina s vremenom su završila na vinskim kartama brojnih restorana u Njujorku, San Franciscu i drugim velikim gradovima.

Zanimljivosti Ima samo 18 godina i već vozi kamion: Martina oduševila sve

Uz debit, važan dio njegova rada činile su i lokalne crne sorte - plavina, babić i lasin - od kojih su nastajala njegova najpoznatija crna vina i kupaže, poput Bibić Riserva. Eksperimentisao je i s internacionalnim sortama, prije svega syrahom, kabarne suvinjonom i merloom, ali uvijek u odnosu na lokalni karakter i uslove.

Osim poslovnog uspjeha, Bibić se često opisivao i kao harizmatična figura, čovjek snažne ličnosti, čiji je karakter bio utkan u svaku bocu.

Za sebe je govorio da je romantik, što se vidjelo i u njegovoj filozofiji vinarstva. Bez obzira na tehnologiju i trendove, stalno se vraćao ishodištu, autentičnosti i želji da vino nosi prepoznatljiv pečat kraja iz kojeg dolazi.

Alen Bibić bio je jedan od najvažnijih ambasadora hrvatskog vina u svijetu. Njegova vina, kao i cijela priča porodice Bibić, pokazali su da se iz malog dalmatinskog sela može izgraditi ime koje prepoznaju i cijene na globalnoj sceni. I možda ga najbolje opisuje ono što je sam naglašavao: njegova vina ne moraju se svima svidjeti, ali ih je teško zaboraviti.

Društvo Šta nas čeka za Uskrs - objavljena prognoza

Od Alena Bibića se oprostio poznati istarski vinar Bruno Trapan.

"Dragi moj Bracko prerano si nas napustio. Hvala ti na svakom trenutku, na svakoj sekundi, na svemu šta si me učio. Čuvaj me kao i do sada!!! Volim te!!!", napisao je Trapan.

Oproštajnu poruku na društvenim je mrežama objavio i kuhar i vlasnik restorana Sol Mate Janković.

"Napustio nas je Alen Bibić. Bio je velik, dobar čovjek i pravi prijatelj koji ima posebno mjesto u mom srcu. Pamtiću lijepe trenutke, puno smijeha, druženja, dobrog vina i topline. Falićeš mi Bracko", napisao je Janković.