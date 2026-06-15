Meteorolozi upozoravaju: 2027. bi mogla biti najtoplija u istoriji

U Tihom okeanu trenutno se budi klimatski poremećaj zbog kojeg prognostičari već izvlače zastrašujući nadimak - "Godzila El Ninjo". Ovaj pojam postao je popularan tokom razornog El Ninja 2015/2016. godine, jednog od najsnažnijih u istoriji, piše news.com.au.

Danas, dok temperature okeana ponovo divljaju, svjetske meteorološke agencije sa velikom sigurnošću najavljuju povratak ovog fenomena na naslovne strane.

Meteorolozi širom planete budno prate tropski Pacifik, a pojedina upozorenja sugerišu da bi predstojeća 2027. mogla postati najtoplija godina u istoriji mjerenja. Zbog odloženog efekta koji ovaj fenomen ima na atmosferu, stručnjaci poput Stanfordovog klimatskog ekonomiste Maršala Berka, ali i Svjetska meteorološka organizacija (WMO) te britanski Met Office, slažu se da nas čeka istorijski toplotni talas.

El Ninjo je prirodni klimatski obrazac koji velikom delu Australije, ali i drugim dijelovima svijeta, donosi ekstremne vrućine, sušu i povećan rizik od šumskih požara. Ovaj nadolazeći sistem stiže nakon nekoliko neuobičajeno vlažnih godina koje je uzrokovala La Ninja.

Klimatolozi upozoravaju da bi regioni koji su nedavno patili od poplava mogli naglo preći u potpuno suprotnu krajnost - ozbiljan nedostatak vode.

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Iako El Ninjo ne garantuje katastrofalnu sušu u svakom kutku planete, on drastično povećava izglede za ekstremne temperature. Tajming je posebno zabrinjavajući jer se svijet već nalazi u fazi opasnog pregrijavanja. Prema podacima WMO-a, protekla decenija bila je najtoplija u istoriji, a globalne temperature već se kreću oko 1,5 °C iznad predindustrijskih nivoa, prenosi B92.

Naučnici napominju da sam El Ninjo nije direktna posledica klimatskih promjena; riječ je o fenomenu koji ciklično postoji hiljadama godina. Međutim, ključna je razlika u tome što današnji El Ninjo stiže u svijet koji je već znatno topliji nego pre nekoliko decenija. To znači da se osnovni trend globalnog zagrevanja pribraja prirodnom uticaju ovog fenomena, zbog čega će budući udari biti daleko ekstremniji.

Hoće li ovaj nadolazeći talas opravdati nadimak "Godzila", tek ćemo vidjeti jer prognostički modeli još uvijek variraju u procjenama njegove konačne snage. Ipak, podaci iz poslednjih 70 godina jasno pokazuju da su toplotni talasi sve češći i intenzivniji, sezone požara sve duže, a okeani se zagrijavaju brže nego ikada prije, zaključuje news.com.au.