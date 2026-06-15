Tramp: Putin i Zelenski žele dogovor

Autor:ATV
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski žele da postignu dogovor o okončanju sukoba.
"Mislim da su obojica otvoreni za to", rekao je Tramp na zajedničkoj konferenciji za novinare sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom na marginama sastanka Grupe sedam u Francuskoj.
On je dodao da bi SAD mogle da okončaju sukob u Ukrajini.
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Tramp je izjavio da su njegovi jučerašnji razgovori Putinom i Zelenskim protekli dobro.
On je naglasio da će se SAD nakon rješavanja sukoba sa Iranom fokusirati na Ukrajinu.
(SRNA)
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