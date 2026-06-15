Logo

Tramp: Putin i Zelenski žele dogovor

Autor:

ATV
15.06.2026 19:47

Komentari:

0
Трамп: Путин и Зеленски желе договор
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski žele da postignu dogovor o okončanju sukoba.

"Mislim da su obojica otvoreni za to", rekao je Tramp na zajedničkoj konferenciji za novinare sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom na marginama sastanka Grupe sedam u Francuskoj.

On je dodao da bi SAD mogle da okončaju sukob u Ukrajini.

Сплит несрећа брод

Region

Poznato ko je upravljao jedrilicom smrti: Otkriveni novi detalji

Tramp je izjavio da su njegovi jučerašnji razgovori Putinom i Zelenskim protekli dobro.

On je naglasio da će se SAD nakon rješavanja sukoba sa Iranom fokusirati na Ukrajinu.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Rusija

Ukrajina

Komentari (0)

Pročitajte više

Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Opozicija će imati više kandidata nego glasača

1 h

2
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Još jedna nesreća u BiH: Dvije osobe povrijeđene u sudaru automobila i motora

1 h

0
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Banja Luka

Ninković ogolio Stanivukovića: 100 metara asfalta ne može napraviti bez kredita

1 h

1
Николај Патрушев, помоћник руског предсједника и предсједник Поморског колегијума

Svijet

Patrušev otkrio šta Zapad priprema: Nećemo to dozvoliti

2 h

0

Više iz rubrike

мореуз Иран и Америка

Svijet

Potpisan sporazum! Evo kada se očekuje potpuno otvaranje Ormuza

1 h

0
Заставе Мађарске на згради.

Svijet

Mađarski parlament ograničio premijersku funkciju na osam godina

2 h

1
Николај Патрушев, помоћник руског предсједника и предсједник Поморског колегијума

Svijet

Patrušev otkrio šta Zapad priprema: Nećemo to dozvoliti

2 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује разговорима између руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Svijet

Lavrov: Izjave iz Berlina o vojnoj saradnji sa Ukrajinom zahtijevaju oštriji odgovor

2 h

0

  • Najnovije

20

31

Šta je sporno sa banjalučkom rivom?

20

28

Svađa dvije porodice u selu završila ubistvom: Maloljetnik u pritvoru

20

22

Bomba na Mundijalu: Kape Verde šokirao Španiju

20

20

Ulice u Sarajevu poplavljene, šahtovi izbacuju vodu: Saobraćaj u kolapsu

20

10

Veća dnevnica za rad nedjeljom i nova prava za radnike u Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima