Izjave koje stižu iz Berlina o snažnijoj razmjeni iskustava sa ukrajinskom vojskom su zbunjujuće i zahtijevaju oštriji odgovor Moskve, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Mnoge izjave njemačkog rukovodstva su zbunjujuće, zbog čega smo uvjereni da moraju da dobiju oštriji odgovor", rekao je Lavrov na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom spoljnih poslova Bjelorusije Maksimom Riženkovom.

Lavrov je kritikovao njemačkog ministra spoljnih poslova Johana Vadepula zbog najave tješnje vojne saradnje Njemačke i Ukrajine.

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"Ministar spoljnih poslova Vadepul najavio je da će njemačka vojska povećati razmjenu iskustava sa ukrajinskim oružanim snagama, odnosno sa novim nacistima. Njemačka je čeznula za nacističkim amblemima i onim ponašanjem koje je usvojila ukrajinska vojska i ukrajinski nacionalistički bataljoni", rekao je Lavrov.

On je dodao da je Vadepul, koji ponavlja lažne tvrdnje o provokaciji u Buči, dobar učenik ministra propagande nacističke Njemačke Jozefa Gebelsa.

(SRNA)