Tramp: Komercijalni brodovi započeli plovidbe kroz Ormuski moreuz

Autor:ATV
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Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je danas da su komercijalni brodovi, od kojih mnogi sa naftnim tovarima, počeli da prolaze kroz Ormuski moreuz, nakon što su prethodno Sjedinjene Američke Države i Iran postigle sporazum koji uključuje otvaranje moreuza i uklanjanje američke pomorske blokade Irana.
- Brodovi se kreću južnim autoputem, koji je potpuno bezbjedan, siguran i besprijekoran. Ima i drugih područja za plovidbe, takođe - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
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Pozivajući se na neimenovani iranski izvor upoznat sa detaljima pregovora Vašingtona i Teherana, agencija Fars je prenijela da dio sporazuma predviđa da će Iran dozvoliti brodovima da prolaze kroz Ormuski moreuz besplatno "samo tokom 60 dana", što znači da su SAD prihvatile princip uvođenja carina, osiguravajći samo 60-dnevno izuzeće za Iran.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da će sporazum koji je postigao sa Iranom "na kraju obezbijediti da prolaz kroz Ormuski moreuz bude trajno besplatan".
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Tramp je u telefonskom intervjuu za Njujork tajms istakao ponovno otvaranje tog vitalnog plovnog puta kao ključno dostignuće sporazuma.
(Tanjug)
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