"Ošišali" stočara sa Brača: Umesto skupog alata stigla jeftina igračka

Poznata hrvatska potrošačka platforma Halo, inspektore koju je pokrenuo Evropski centar izvrsnosti potrošača (ECIP) i koja je stekla veliku popularnost organizovanjem bojkota trgovinskih lanaca zbog visokih cijena, objavila je upozorenje o sve učestalijoj prevari putem lažnih oglasa na društvenim mrežama.

Ovog puta obratio im se vredan stočar sa Brača koji je preko oglasa na Fejsbuku naručio profesionalni uređaj za šišanje ovaca i platio ga 95 evra. Nakon nekoliko dana stigao mu je paket i tu počinje problem. Umjesto naručenog alata, u kutiji ga je sačekao jeftin akumulatorski perač za automobile, takozvani "Kar Vošing Artifekt“ kineske proizvodnje, čija je stvarna vrijednost svega 20 do 30 evra.

"Umjesto da ja šišam ovce uređajem koji sam pošteno platio, ispalo je da su oni mene ošišali za 95 evra", poručio je prevareni ostrvljanin.

Kako funkcioniše ova prevara?

Hiljade ljudi širom Evrope i Hrvatske prijavljuju isti obrazac prevare. Naruče skuplju tehniku, alat ili brendiranu garderobu preko oglasa na Fejsbuku i Instagramu, a na kućnu adresu im stigne bezvredna roba, poput krpe, plastičnog priveska ili starog komada odjeće.

Kao pošiljalac na naljepnici paketa navodi se "Alfa Konekšns Ink", entitet koji ne postoji ni u jednom registru legalnih internet prodavnica. Ako taj naziv unesete u pretraživač, pronaći ćete samo pritužbe prevarenih kupaca širom Evrope.

Prevaranti redovno mijenjaju izmišljena imena - Alfa Konekšns Ink, Apeks Stratedžis, Stelar Teh, Blek Intermeco Tech, ali adresa logističkog skladišta u Velikoj Gorici, Poštanska 25, uvijek ostaje ista.

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Riječ je o tranzitnom centru kompanije Paketa Internašnl, kroz koji paketi iz inostranstva legalno ulaze u Hrvatsku. Dostavne službe, poput Hrvatske pošte, nisu učesnici u prevari jer po zakonu ne smiju da otvaraju pakete niti da provjeravaju njihov sadržaj.

Šta uraditi ako vam stigne lažni paket?

Halo, inspektore podsjeća na pravo koje mnogi ne koriste. Paket ne može da se otvori prije plaćanja, ali odmah nakon plaćanja i to u prisustvu poštara imate pravo i obavezu da provjerite sadržaj.

Ako utvrdite da ste prevareni, radnik pošte dužan je da sačini službeni zapisnik, na osnovu kojeg pošta obustavlja isplatu novca prevarantu, vraća vam uplaćeni iznos na licu mjesta i paket šalje nazad pošiljaocu.

"Zlatna pravila zaštite koja preporučujemo su sljedeća: Upozorite ukućane, naročito starije članove porodice, da nikada ne preuzimaju i ne plaćaju pakete koje lično nisu naručili. Prevaranti najčešće zarađuju upravo na tome što neko preuzme paket misleći da ga je naručio neko od ukućana.

Ako niste sigurni, zamolite dostavljača da paket ostavi u paketomatu dok ne provjerite sa porodicom. Otvorite paket odmah, nikako nemojte čekati da poštar ode. Platite ga, uzmite u ruke i otvorite pred njim. Ako vas ubjeđuje da nema vremena, insistirajte na svom pravu jer je to jedini način da sačuvate svoj novac - upozoravaju iz Halo, inspektore.

Ako prevaru otkrijete tek nakon što je poštar otišao, sa paketom i naljepnicom odmah se uputite u najbližu poštu i podnesite prigovor zvaničnim putem. Nemojte sami slati paket nazad u Veliku Goricu, jer tamo ne postoji služba koja će riješiti vaš problem.

Posebno upozorite starije članove porodice da ne preuzimaju pakete koje sami nisu naručili, jer prevaranti upravo na tome najčešće ostvaruju zaradu, prenosi Dnevno.hr.