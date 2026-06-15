Logo

Pronađena četvrta žrtva nesreće na Jadranu

Autor:

ATV
15.06.2026 09:35

Komentari:

0
Пронађена четврта жртва несреће на Јадрану
Foto: Tanjug / HINA / Miroslav Lelas

U pomorskoj nesreći koja se dogodila juče oko 11.40 sati u Splitskim vratima, odnosno između otoka Šolte i Brača, poginule su četiri osobe.

Kapetan Lučke kapetanije Split, Željko Kuštera potvrdio je da su ronioci pronašli tijelo četvrte poginule osobe u potopljenoj jedrilici koja je stradala u jučerašnjem sudaru s katamaranom.

"Ronioci MUP-a locirali su mjesto gdje je potonula jedrilica, to je dubina preko 50 metara i u kabini jedrilice smo našli četvrtu osobu za kojom smo tragali. Doći će do izvlačenja tijela, DORH će dati nalog da se izvadi brod. Dubina je preko 50 metara i moramo biti jako oprezni, to su zahtjevne operacije. Sve se mora napraviti na siguran način", rekao je Kuštera za N1.

Сплит несрећа брод

Region

Otkriveno koje su nacionalnosti poginuli u jezivoj nesreći na Jadranskom moru!

Dodao je da su nadležne službe započele s istragom.

"Ne pamtim ovakvu tragediju koja je pogodila sve ljude i privrednike koji se bave pomorstvom, to su gosti koji su dolazili kod nas. To je splet takvih okolnosti, to jedna velika bol", dodao je.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Split

Jadransko more

pomorska nesreća

Splitska vrata

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полицијско ауто

Region

Naoružani i maskirani na dvoje radnika: Spriječen napad na Srbe na Hvaru

16 h

0
Хрватску погодило јако невријеме, падао град

Region

Hrvatsku pogodilo jako nevrijeme, padao grad

16 h

0
Откривено које су националности погинули у језивој несрећи на Јадранском мору!

Region

Otkriveno koje su nacionalnosti poginuli u jezivoj nesreći na Jadranskom moru!

17 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Region

Teška nesreća na moru kod Splita: Troje poginulih, jedno još traže

21 h

0

  • Najnovije

11

19

Benjamin Džaferović iz Velike Kladuše uhapšen u Bihaću dok je čekao autobus za bijeg

11

12

Akcija „Pelikan“: Oduzeta droga, oružje i mine, uhapšeno 8 osoba

11

10

U prvom planu: Savo Minić

11

09

Turski vojni avion nadlijeće BiH

11

03

Ovo je Marija koja je poginula tokom skoka bandžijem: Njena posljednja slika na Instagramu izaziva jezu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima