Pronađena četvrta žrtva nesreće na Jadranu

Autor:ATV
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U pomorskoj nesreći koja se dogodila juče oko 11.40 sati u Splitskim vratima, odnosno između otoka Šolte i Brača, poginule su četiri osobe.
Kapetan Lučke kapetanije Split, Željko Kuštera potvrdio je da su ronioci pronašli tijelo četvrte poginule osobe u potopljenoj jedrilici koja je stradala u jučerašnjem sudaru s katamaranom.
"Ronioci MUP-a locirali su mjesto gdje je potonula jedrilica, to je dubina preko 50 metara i u kabini jedrilice smo našli četvrtu osobu za kojom smo tragali. Doći će do izvlačenja tijela, DORH će dati nalog da se izvadi brod. Dubina je preko 50 metara i moramo biti jako oprezni, to su zahtjevne operacije. Sve se mora napraviti na siguran način", rekao je Kuštera za N1.
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Dodao je da su nadležne službe započele s istragom.
"Ne pamtim ovakvu tragediju koja je pogodila sve ljude i privrednike koji se bave pomorstvom, to su gosti koji su dolazili kod nas. To je splet takvih okolnosti, to jedna velika bol", dodao je.
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