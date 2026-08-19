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Potvrđeno pisanje ATV-a: Novi Granični prelaz Gradiška nastavlja sa radom

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 18:27

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Потврђено писање АТВ-а: Нови Гранични прелаз Градишка наставља са радом
Foto: ATV

Novi Granični prelaz Gradiška nastavlja sa radom i nakon 19. avgusta, potvrđeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje.

"Uprava za indirektno oporezivanje BiH obavještava javnost da će Granični prelaz Gradiška Novi Most - Gornji Varoš nastaviti normalno da funkcioniše i nakon 19. avgusta 2026. godine, kada ističe rješenje Ministarstva bezbjednosti BiH kojim je pomenuti granični prelaz bio privremeno otvoren", saopšteno je iz UIO.

Ovaj granični prelaz je sada obuhvaćen novim međunarodnim Ugovorom između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima, zbog čega za njegovo dalje funkcionisanje više nije potrebno donositi posebno rješenje o privremenom otvaranju.

"Dodatno, Ambasada Republike Hrvatske u Sarajevu diplomatskom notom broj 784/2026 potvrdila je zajedničko razumijevanje dvije strane da će se, zbog oštećenja mosta na graničnom prelazu Stara Gradiška - Gradiška, promet putnika i roba privremeno nastaviti odvijati preko novog mosta između Gornje Varoši i Gradiške".

Гранични прелаз Градишка

BiH

ATV saznaje: Novi Granični prelaz Gradiška nastavlja sa radom

UIO BiH je, zbog nemogućnosti funkcionisanja carinskog referata na staroj lokaciji usljed urušavanja mosta, već ranije privremeno premjestila Carinski referat na graničnom prelazu Gradiška na novu lokaciju - Gradiška Novi Most.

S obzirom na navedeno, i nakon 19. avgusta 2026. godine promet putnika i roba preko GP Gradiška Novi Most - Gornji Varoš, kao i poslovi carinske službe, nastaviće se redovno odvijati na ovoj lokaciji, kao i do sada.

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Tagovi :

UIO BiH

Granični prelaz Gradiška

Savjet ministara BiH

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