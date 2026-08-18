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Cvijanović: Neka Preobraženje građanima Prnjavora donese zdravlje, mir, slogu i blagostanje

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 21:08

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Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je srećna što je sa Prnjavorčanima podijelila radost uoči Preobraženja Gospodnja i poželjela da ovaj veliki praznik gradu i svim građanima donese dobro zdravlje, mir, slogu i blagostanje.

Cvijanovićeva je navela da je krsna slava uvijek lijep povod za narodno, duhovno i molitveno okupljanje.

"Večeras smo se sabrali u Prnjavoru, na proslavi krsne slave grada - Preobraženja Gospodnjeg. Bogosluženje u Hramu Svetog velikomučenika Georgija i Preobraženjska litija dio su žive vjere i tradicije koja se ovdje pažljivo njeguje i prenosi budućim generacijama", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Cvijanovićeva je prisustvovala večernjem bogosluženju u Hramu Svegog Geogrija i preobraženjskoj litiji uoči slave grada, prenosi Srna.

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Željka Cvijanović

Preobraženje Gospodnje

Srpski član predsjedništva BiH

Srpska pravoslavna crkva

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