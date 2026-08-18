Cvijanović: Neka Preobraženje građanima Prnjavora donese zdravlje, mir, slogu i blagostanje

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je srećna što je sa Prnjavorčanima podijelila radost uoči Preobraženja Gospodnja i poželjela da ovaj veliki praznik gradu i svim građanima donese dobro zdravlje, mir, slogu i blagostanje.

Cvijanovićeva je navela da je krsna slava uvijek lijep povod za narodno, duhovno i molitveno okupljanje.

"Večeras smo se sabrali u Prnjavoru, na proslavi krsne slave grada - Preobraženja Gospodnjeg. Bogosluženje u Hramu Svetog velikomučenika Georgija i Preobraženjska litija dio su žive vjere i tradicije koja se ovdje pažljivo njeguje i prenosi budućim generacijama", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Cvijanovićeva je prisustvovala večernjem bogosluženju u Hramu Svegog Geogrija i preobraženjskoj litiji uoči slave grada, prenosi Srna.