Cvijanović: Neka Preobraženje građanima Prnjavora donese zdravlje, mir, slogu i blagostanje

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je srećna što je sa Prnjavorčanima podijelila radost uoči Preobraženja Gospodnja i poželjela da ovaj veliki praznik gradu i svim građanima donese dobro zdravlje, mir, slogu i blagostanje.
Cvijanovićeva je navela da je krsna slava uvijek lijep povod za narodno, duhovno i molitveno okupljanje.
"Večeras smo se sabrali u Prnjavoru, na proslavi krsne slave grada - Preobraženja Gospodnjeg. Bogosluženje u Hramu Svetog velikomučenika Georgija i Preobraženjska litija dio su žive vjere i tradicije koja se ovdje pažljivo njeguje i prenosi budućim generacijama", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".
Cvijanovićeva je prisustvovala večernjem bogosluženju u Hramu Svegog Geogrija i preobraženjskoj litiji uoči slave grada, prenosi Srna.
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