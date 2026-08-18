Stiže novac iz Evropske unije

BiH će 140,5 miliona evra iz IPA fondova moći da iskoristi podršci ključnim reformama i investicijama, poručuju iz Delegacije Evropske unije u BiH.

Luiđi Soreka tvrdi da Instrument pretpristupne pomoći pomaže zemljama na evropskom putu u postizanju standarda u oblastima jačanja demokratije, vladavine prava, reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, zaštite životne sredine.

"Sredstva od 140,5 miliona evra donose konkretne koristi građanima, domaćim poslovnim subjektima i javnim institucijama", rekao je Luiđi Soreka, šef Delegacije EU u BiH.

Ovakva BiH nas zanima, bez opstrukcija i blokada, poručuje Savo Minić.

"Uz uvažavanje stavova sva tri konstitutivna naroda. Uvjeren sam da to želi svaki normalan čovjek u Republici Srpskoj i Federaciji BiH", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Konačno smo dobili sredstva iz fondova Evropske unije i ovo je pozitivan signal za BiH. Međutim, kako ne bi propustili i sredstva iz drugih eu fondova, domaći političari moraće da urade još mnogo toga stav je Albina Muslića.

„Ili ćemo kao država ispuniti obaveze i time brže koračati na putu ka Evropskoj uniji ili ćemo se baviti nekakvim unutrašnjim pitanjima i taj put zaustaviti“, rekao je Albin Muslić, poslanik SDP-a u PD PS BiH.

Bitno je naglasiti da je Republika Srpska bila istrajna u svojim stavovima i da nije pristala ni nekakve ustupke na štetu Srpske. Tako smo došli di ovih sredstava, koja su značajna, ali nisu ovo jedini fondovi koje Srpska koristi u cilju realizacije projekata značajnih za građane.

„Primjera radi, samo sa Svjetskom bankom i IBRD-om radimo put Foča-Šćepan polje koji košta 99,4 miliona evra, rehabilitacije puteva, izgradnja psihijatrijske bolnice itd. To sve govori koliko se Republika Srpska otvorila, ali istovremeno je Republika Srpska bila ispravna u onom momentu kada je rekla da ne želi da pristane na ucjene“, rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

Program IPA tri za period od 2025. do 2027. godine predviđa i podršku zelenoj agendi i održivoj povezanosti. Aktivnosti će, između ostalog, biti usmjerene i na ublažavanje klimatskih promjena, što će pomoći lokalnim zajednicama da se bolje nose sa posljedicama klimatskih promjena