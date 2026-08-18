Denis Zvizdić vratio novac nakon bijesa javnosti

Supruga Denisa Zvizdića, Semira, vratila je jednokratnu novčanu pomoć u KJKP "Pokop" koja je isplaćena zbog bolesti poslanika NiP-a u Predstavničkom domu PS BiH.

"Poštujući stav dobronamjernog dijela javnosti i osjećaj socijalne odgovornosti, moja supruga je vratila sredstva koja su joj bila odobrena kao pomoć za liječenje člana porodice, uplatom na račun KJKP Pokop. Bez obzira na različita tumačenja ove odluke, smatrali smo da je to ispravno i odgovorno učiniti", napisao je Zvizdić na društvenoj mreži Fejsbuk.

Čitava hajka na Zvizdića započela je kada je u medijima objavljen dokument da je Semiri Zvizdić odobrena jednokratna novčana pomoć zbog teže bolesti člana uže porodice. Predviđeno je da joj bude isplaćen iznos u visini tri prosječne neto plate isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca, prema posljednjem dostupnom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Uz zahtjev za isplatu pomoći priložen je nalaz i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u kojem je navedena dijagnoza njenog supruga.

Odluka je, prema dokumentu, donesena na osnovu Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede u Kantonu Sarajevo, kao i Pravilnika o platama KJKP "Pokop".