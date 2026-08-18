Objavljene liste kompenzacionih mandata

Autor:ATV redakcija
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Centralna izborna komisija objavila je liste za kompenzacione mandate za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.
Na vrhu kompenzacione liste SNSD-a je Milorad Kojić, dok kompenzacionu listu SDS-a predvodi Slavko Grbić.
Kompenzacionu listu Socijalističke partije nosi Nedeljko Jović, Ujedinjene Srpske Milan Petković, dok kompenzacionu listu Liste za pravdu i red predvodi Nenad Grković.
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Na kompenzacionoj listi DNS-a je Nenad Nešić, dok je prvi na listi Pokreta "Sigurna Srpska" Igor Radojičić, a kompenzacionu listu Narodnog fronta predvodi Željko Dubravac.
Za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH od stranaka iz Federacije BiH kompenzacionu listu Naše stranke predvodi Sabina Ćudić, SDP-a Saša Magazinović, SDA Šerif Špago, dok je na vrhu kompenzacione liste Naroda i pravde Denis Zvizdić.
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Borjana Krišto na čelu je kompenzacione liste HDZ-a, dok listu Hrvatske petorke predvodi Ilija Cvitanović, prenose federalni mediji.
Opšti izbori u BiH biće održani 4. oktobra.
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