Objavljene liste kompenzacionih mandata

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Foto: ATV

Centralna izborna komisija objavila je liste za kompenzacione mandate za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Na vrhu kompenzacione liste SNSD-a je Milorad Kojić, dok kompenzacionu listu SDS-a predvodi Slavko Grbić. Kompenzacionu listu Socijalističke partije nosi Nedeljko Jović, Ujedinjene Srpske Milan Petković, dok kompenzacionu listu Liste za pravdu i red predvodi Nenad Grković. Svijet Grčka uvodi ''crnu listu'' problematičnih turista: Evo ko bi mogao završiti na njoj Na kompenzacionoj listi DNS-a je Nenad Nešić, dok je prvi na listi Pokreta "Sigurna Srpska" Igor Radojičić, a kompenzacionu listu Narodnog fronta predvodi Željko Dubravac. Za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH od stranaka iz Federacije BiH kompenzacionu listu Naše stranke predvodi Sabina Ćudić, SDP-a Saša Magazinović, SDA Šerif Špago, dok je na vrhu kompenzacione liste Naroda i pravde Denis Zvizdić. Republika Srpska Nakon obećanja Dodika i Vučića počela gradnja puta do kuće višečlane porodice Ilić Borjana Krišto na čelu je kompenzacione liste HDZ-a, dok listu Hrvatske petorke predvodi Ilija Cvitanović, prenose federalni mediji. Opšti izbori u BiH biće održani 4. oktobra.

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