Ukrajina traži biznismena koji je zavio u crno bh. kompaniju

Gotovo četiri godine od afere u kojoj je pronevjeren novac za ukrajinsku nabavku naoružanja, slučajem se bave pravosudne institucije u nekoliko država, a trag novca vodi i do Bosne i Hercegovine.

Ukrajinsko tužilaštvo potvrdilo je za "Radio Slobodna Evropa" (RSE) da Matias Zubak, hrvatski preduzetnik, vlasnik jedne od kompanija koje su učestvovale u propaloj nabavci, ima status osumnjičenog i da je proglašen međunarodno traženim.

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Ministarstvo odbrane Ukrajine naručilo je u oktobru 2022. od ukrajinske kompanije Lviv Arsenal 100.000 minobacačkih granata, vrijednih 36,6 miliona dolara.

Novac je unaprijed isplaćen, ali granate nikada nisu isporučene, o čemu je ranije pisao "RSE". Uz Lviv Arsenal, u ugovorenom poslu su učestvovale kompanije iz nekoliko evropskih zemalja, među njima slovački Sevoteh i zagrebački VDG Promet.

Zagrebačka kompanija našla se, u međuvremenu, u fokusu pravosuđa i u Bosni i Hercegovini zbog kupovine tvornice eksploziva Vitezit u srednjoj Bosni. U spisima ukrajinskog pravosuđa navodi se da je tvornica kupljena novcem koji je bio namijenjen za ukrajinsko naoružanje.

Ukrajina istražuje Zubaka

Kancelarija glavnog tužioca Ukrajine potvrdila je za "RSE" da glavno istražno odjeljenje Nacionalne policije Ukrajine, pod nadzorom tužilaštva, vodi istragu u kojoj Zubak ima status osumnjičenog.

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Njegovo ime ranije je bilo objavljeno u evidenciji osoba Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine, koje se skrivaju od organa istrage, a iz ukrajinskog tužilaštva sada su potvrdili da je proglašen međunarodno traženom osobom.

Iz Tužilaštva su naveli da je istraga obustavljena jer je Zubak proglašen međunarodno traženim, a ukrajinski zakon predviđa njeno obnavljanje kada bude utvrđeno njegovo mjesto boravka.

Međunarodna potraga može se provoditi uz pomoć Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL) i kroz druge mehanizme međunarodne policijske saradnje.

Zubakovo ime trenuto nije u javno dostupnoj INTERPOL-ovoj bazi crvenih potjernica, a "RSE" iz te organizacije nije mogao dobiti podatak da li je za njim raspisana međunarodna policijska potraga.

Stečaj Vitezita obilježile žalbe i prijave

Tri godine nakon što je Vitezit poslan u stečaj 2019, njegov najperspektivniji pogon za proizvodnju nitroglicerina i plastičnog eksploziva prodan je za oko 5,5 miliona evra zagrebačkoj kompaniji “VDG promet”.

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Stečaj i prodaju obilježile su brojne žalbe i krivične prijave povjerilaca, a sve je rezultiralo optužnicom za nezakonitu prodaju protiv četiri osobe, među kojima je stečajna upraviteljica Behrija Huseinbegović.

Slučajem prodaje imovine Vitezita bavi se Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Tužilaštva FBiH iz koga su za "RSE" naveli da je Matias Zubak trenutno osumnjičen.

Zubakovo ime spominje se u dijelu optužnice, u kome Tužilaštvo FBiH tvrdi da je Vitezit kupljen novcem namijenjenim za nabavku ukrajinskog naoružanja.

Prema optužnici, za kupovinu tvornice u srednjoj Bosni potrošeno je ukupno 10,8 miliona maraka, a taj novac trenutno je blokiran na bankovnom računu, odlukom Vrhovnog suda FBiH.

Preko slovačke kompanije Sevoteh, novac za ukrajinsko naoružanje uplaćivan je zagrebačkom VDG-u na račun u češkoj štedionici Podnikatelska družstevni založna.

Gdje je završio novac?

Prema spisu Visokog antikorupcijskog suda Ukrajine, Sevoteh je VDG Prometu u decembru 2022. uplatio ukupno 11,34 miliona evra. Od toga je zagrebačka kompanija uplatila 5,52 miliona eura za kupovinu Vitezita.

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Dio novca prebačen je kompanijama u Bugarskoj i Sloveniji, dok je dio prebačen na račune VDG Prometa u Hrvatskoj. Ostatak je podizan u gotovini s računa kompanije u češkoj štedionici.

Iz VDG-a Promet su pak u ranijim istupima tvrdili da im je novac s računa u Češkoj ukraden, odnosno da je krivotvorenjem potpisa prebačen na račune drugih osoba i organizacija, te su negirali da je njime kupljen Vitezit.

Iz češke štedionice PDZ ranije su naveli za "RSE" da je podizanje novca s računa VDG Prometa prijavljeno češkim institucijama kao sumnjiva transakcija i da je ukrajinski novac potrošen za kupovinu tvornice u srednjoj Bosni.

Slučajem se bavi i češko pravosuđe

Slučajem se bave i češke pravosudne institucije koje su od BiH prošle godine, takođe, tražile dokumentaciju iz stečajnog postupka Vitezita. Zatraženi su, između ostalog, dokumenti o prodaji imovine, uplati akontacije i kupoprodajne cijene.

Iz Vrhovnog državnog tužilaštva u Pragu za "RSE" su naveli da se krivični postupak u fazi istrage, u skladu sa češkim Zakonom o krivičnom postupku, vodi bez uključivanja javnosti, te da trenutno mogu dati nikakve informacije.

Zubak nije odgovorio ni na upit "RSE" o postupcima koji se protiv njega vode u Ukrajini, Češkoj i BiH, kao ni o tome hoće li se odazvati pravosudnim institucijama.

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On je u oktobru prošle godine u medijskom istupu neveo nije dobio nikakav dokument iz BiH. Potvrdio je da se nalazi na ukrajinskoj potjernici, ali da je u Zagrebu dao iskaz u svojstvu svjedoka, navodeći da i dalje "posluje s Ukrajinom".

Prema informacijama koje su protekle godine objavljene u hrvatskim medijima, Zubak je, na zahtjev Ukrajine, ranije ispitan pred Županijskim sudom u Zagrebu. Od Županijskog suda u Zagrebu RSE je zatražio potvrdu tih informacija, a iz te institucije do objave teksta nisu odgovorili.

Ruševine, smeće i prazne hale, slike su današnjeg Vitezita, koje svjedoče o višegodišnjoj devastaciji i propadanju bivšeg industrijskog giganta u srednjoj Bosni.

Udaljena nekoliko kilometara od Viteza, tvornica raketnog baruta i eksploziva zapošljavala je nekada hiljade ljudi, a danas je u fokusu policijskih i tužilačkih istraga.

Vlada FBiH, kao većinski vlasnik Vitezita čijom je odlukom i poslan u stečaj, do policijske akcije, pretresa i hapšenja u oktobru prošle godine, rijetko se javno oglašavala o problemima koji su uslijedili zbog prodaje tvornice.