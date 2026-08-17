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"Bošnjački političari imaju fobiju od Dodika jer nisu uspjeli u svojim naumima"

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 14:06

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"Бошњачки политичари имају фобију од Додика јер нису успјели у својим наумима"
Foto: ATV

Optužbe koje je Elmedin Konaković iznio na račun Milorada Dodika i vlasti u Republici Srpskoj su nebuloze, te da ukazuju na nedostatak politike i konkretnih djela, rekao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

Konaković nema razloga da se miješa u politike Republike Srpske, kaže Minić, i bilo bi bolje kada bi radio svoj posao.

"Šta se on miješa u Republiku Srpsku? Šta on ima sa tim? Znate li koliko on ima problema i koliko bi mogao biti koristan za građane BiH samo da radi svoj posao", rekao je Minić.

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On je naveo da bošnjački političari imaju fobiju od predsjednika Milorada Dodika, a možda i najveću jer nisu uspjeli u svojim naumima za malverzacije.

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Tagovi :

Savo Minić

Elmedin Konaković

Milorad Dodik

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