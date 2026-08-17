Hakerski napad na Službu za poslove sa strancima BiH: Kradu korisničke podatke, pokrenuta istraga

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Služba za poslove sa strancima službeno je, od bezbjednosnih agencija u BiH, obaviještena da je izvršen hakerski napad na informaciono - komunikacijski sistem Službe, gdje napadač krade korisničke akredative koje koristi za pohranu i distribuciju ukradenih podataka, navode iz ove službe.

- Preduzimamo sve radnje kako bismo zaštitili podatke građana i naših zaposlenih. Imajući u vidu ozbiljnost navedenog saznanja, pokrenuta je unutrašnja istraga jer postoji sumnja da, zbog nesavjesnog rada pojedinih zaposlenika, nisu na vrijeme preduzete mjere zaštite informacionog sistema Službe za poslove sa strancima - stoji u saopštenju.

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