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MUP Srpske pokreće veliku akciju

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 11:53

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Министарство унутрашњих послова полиција
Foto: MUP Republike Srpske

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uskoro pokreće veliku tradicionalnu akciju u cilju zaštite djece u saobraćaju.

Akcija "Zasštitimo djecu u saobraćaju" se pokreće povodom predstojećeg početka nove školske godine, a cilj je podizanje svijesti svih učesnika u saobraćaju na dodatan oprez na putevima u blizini škola.

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Policijski službenici će do kraja avgusta obići škole širom Republike Srpske kako bi predložili najbolja rješenja i najbezbjednije trase kretanja učenika, te ostvariti kontakt sa predstavnicima institucijama u čijoj nadležnosti je bezbjednost saobraćaja i odgovornim licima u školama i istima prezentovati eventualne probleme uočene prilikom obilaska i zahtijevati pojačane aktivnosti za pripremu bezbjednog početka školske godine.

Pojačano prisustvo policije

Tokom septembra u urbanim zonama i u blizini školskih objekata biće pojačano prisustvo policijskih službenika koji će vršiti regulisanje saobraćaja i omogućavati bezbjedan prelazak ulice za najmlađe kategorije učesnika u saobraćaju.

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Policijski službenici će evidentirati i sankcionisati nepropisno parkirana vozila u zonama škola, kao i površinama namijenjenim za kretanje pješaka, autobuskim stajalištima, kao i zonama pješačkih prelaza, te prekršaje odnos vozač-pješak i nepropisnog kretanja biciklista i vozača lakog električnog vozila po površinama namijenjenim za kretanje pješaka.

U blizini škola kontrola brzine kretanja vozila u saobraćaju će se odvijati upotrebom radarskih sistema.

Veća kontrola vozila za prevoz djece

Takođe, vršiće se pojačana kontrola vozila za organizovan prevoz djece, te će se vozila koja svojim stanjem odaju sumnju da su tehnički neispravna upućivati na vanredni tehnički pregled.

Imajući u vidu značaj edukacije najmlađih o bezbjednom kretanju u saobraćaju u prvoj polovini septembra biće organizovana predavanja od strane policijskih službenika za učenike na temu bezbjednog i pravilnog učestvovanja pješaka i biciklista u saobraćaju.

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Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje na sve učesnike u saobraćaju, naročito na vozače, da sa pojačanom pažnjom učestvuju u saobraćaju, te da prilagode brzinu uslovima puta, naročito na putnim pravcima kojima se kreću učenici i u blizini škola. Zaštitimo djecu u saobraćaju!

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MUP Republike Srpske

Škola

saobraćaj

Bezbjednost saobraćaja

nova školska godina

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