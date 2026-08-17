Za dva dana Banjalučka policija napisala 302 kazne, pola motociklistima

Banjalučka policija preko vikenda je sprovela akciju pojačane kontrole vozača motocikala, biciklista i lakih električnih vozila i napisala je 302 kazne.

Kako je saopštila PU Banjaluka akcija je realizovana s ciljem poboljšanja stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, a kontrolisan je 571 vozač.

Kažnjeno 59 biciklista i 32 vozača lakih električnih vozila

”Kontrolisana su 303 vozača motocikla, lakih motocikla i mopeda, od kojih je 166 sankcionisano zbog nenošenja zaštitne kacige, a 12 zbog nečitke registarske oznake na motociklu. Zbog vožnje bez položene odgovarajuće kategorije, odnosno potkategorije sankcionisana su 24 motociklista, pet jer nisu posjedovali potvrdu o poznavanju saobraćajnih propisa, te četiri koja nisi posjedaovali potvrdu o registraciji vozila”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da je sankcionisano 59 biciklista i 32 vozača lakih električnih vozila.

”Evidentirana su 104 ostala prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja”, navode u PU Banjaluka.

Alkotestiran 1.861 vozač

Istovremeno je u Banjaluci i Laktašima realizovana akcija kontrole vozača na alkohol. Od 1.861 alkotestiranih, sankcionisan je 51 vozač.

”Od toga su 34 vozača sankcionisana zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, a 15 vozača zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,81 do 1,50 g/kg. Dva vozača su uhapšena i zadržana do istrežnjenja jer im je izmjereno preko 1,5 g/kg. Evidentirana su tri ostala prekršaja”, navodi se u saopštenju.

U policiji apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe i odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.