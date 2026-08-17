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Dobre vijesti za roditelje u Srpskoj: Od 1. septembra stiže pomoć

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 08:50

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Новац, плаћање
Foto: CB BiH

Za oko 600 učenika koji zbog nedostatka kapaciteta u osnovnim školama koriste produženi boravak u privatnim predškolskim ustanovama, od 1. septembra biće obezbijeđena finansijska podrška Vlade Republike Srpske.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović rekao je da će se konkretan iznos subvencije znati u narednih nekoliko dana, nakon što tri ministarstva – prosvjete i kulture, zdravlja i socijalne zaštite i finansija – razrade model finansiranja.

Prema njegovim riječima, podrška će biti namijenjena djeci koja nisu obuhvaćena javnim produženim boravkom, a iznos bi trebalo da bude definisan u odnosu na troškove koje roditelji imaju za privatni boravak, a to je od 300 do 500 KM.

Pravo na podršku trebalo bi da se ostvaruje od početka školske godine, odnosno od 1. septembra 2026. godine, a nosilac projekta biće Fond za dječiju zaštitu.

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"Roditelji će, nakon što budu utvrđeni uslovi i potrebna dokumentacija, biti obaviješteni gdje i na koji način mogu podnijeti zahtjev. Mi ćemo u narednih nekoliko dana uraditi kompletan dio koji se odnosi na samo podnošenje zahtjeva i potrebnu dokumentaciju", rekao je Golubović, navodeći da je za ovu godinu za tu svrhu okvirno predviđeno oko pola miliona KM.

Najveći problem sa nedostatkom mjesta u produženom boravku postoji u Banjaluci. Prema podacima iz školske 2025/2026. godine, oko 450 do 500 djece u najvećem gradu Srpske nije bilo obuhvaćeno javnim produženim boravkom, dok se preostali dio od ukupno oko 600 učenika odnosi na Bijeljinu.

Vlada ovu mjeru predstavlja kao privremenu, dok se ne prošire kapaciteti u osnovnim školama. Golubović je rekao da su već pokrenute procedure za dogradnju i proširenje prostora u pet banjalučkih osnovnih škola, ali da je riječ o procesu koji zahtijeva urbanističke i lokacijske uslove, građevinske dozvole, tendere i izvođenje radova.

"Upravo zbog tog procesa koji je spor, Vlada Republike Srpske se opredijelila kao interventnu mjeru da subvencioniše produžene boravke roditeljima, odnosno djeci koja idu u privatne produžene boravke", rekao je ministar.

Kako ističe, u sistemu javnog produženog boravka u Republici Srpskoj, prema prošlogodišnjim podacima, bilo je obuhvaćeno oko 13.600 učenika u 149 škola, uz 662 voditelja produženog boravka. Za plate zaposlenih u ovom sistemu iz budžeta se mjesečno izdvaja više od 1,7 miliona KM.

Golubović je poručio da trenutno ne očekuje ozbiljan problem sa nedostatkom kadra kada se obezbijede dodatni prostori, navodeći da Ministarstvo prosvjete razgovara sa Ministarstvom za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje kako bi se na vrijeme obezbijedio potreban kadar.

Kada je riječ o narednim školskim godinama, ministar nije isključio mogućnost nastavka finansijske podrške ukoliko do tada ne budu završeni infrastrukturni radovi. Međutim, naglasio je da je osnovni cilj da djeca budu preusmjerena u školske produžene boravke čim se prošire kapaciteti.

(RTRS)

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Borivoje Golubović

učenici

produženi boravak

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