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U završnoj fazi dionica auto-puta Sremska Rača - Kuzmin

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 07:15

Komentari:

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Сремска Рача - Кузмин
Foto: Putevi Srbije

Autoputevi Republike Srpske trenutno raspolažu sa mrežom od 111 kilometara auto-puta, a još 112 kilometara je ugovoreno.

U završnoj fazi je dionica auto-puta Sremska Rača - Kuzmin, sa novim mostom preko rijeke Save, koji će auto-putem preko Bijeljine i Brčkog spojiti Beograd i Banjaluku.

Posljednju deceniju granični pojas i sa jedne i sa druge strane Drine i Save, je veliko gradilište.

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Republika Srpska je ušla u novi investicioni ciklus. U Autoputevima Srpske očekuju da Svjetska banka prihvati finansirnje 36 kilometara dionice od Doboja do Vukosavlja.

Procijenjena vrijednost je 450 miliona evra.

Za izgradnju brze cesta, od Bijeljine do Sokoca, dužine 160 kilometara, koja će se graditi u nekoliko faza zainteresovani su američki fondovi, prenosi "RTRS".

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Autoputevi Republike Srpske

Autoputevi Srpske

Autoput

Komentari (3)

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