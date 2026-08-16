Potresne riječi policajca iz Banjaluke: Zatičemo čak i dijelove tijela na mjestima udesa

Radiša Stokanić, policijski službenik Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka, izjavio je da u posljednje vrijeme, nažalost, dobijaju upute za vršenje uviđaja teških saobraćajnih nezgoda, te da zatiču užasne prizore.

"Vozila smrskana do svoje neprepoznatljivosti, u određenim momentima čak ne znamo odmah i na licu mjesta ne možemo utvrditi ni o kom vozilu se radi. Smrskane tablice, havarisani prednji dijelovi, havarisani zadnji dijelovi. Na samom kolovozu zatičemo tragove krvi, a u nekim određenim situacijama i dijelove tijela", rekao je Stokanić.

Jednom riječju, kako je dodao, prizori su užasavajući.

"Apelujemo svim učesnicima u saobraćaju, a naročito mladim vozačima, vozačima početnicima, da ne sjedaju za volan pod uticajem alkohola", rekao je Stokanić.

Čak i kada popiju jedno pivo, naveo je, dolazi do opuštanja, a posljedice na kraju budu katastrofalne.

"Takođe im poručujem da brzinu kretanja svojih vozila prilagode osobinama i stanju puta, saobraćajnim znacima i drugim saobraćajnim uslovima, tako da vozilo mogu uvijek bezbjedno da zaustave i da ne ugrožavaju sebe, a ni druge učesnike u saobraćaju", rekao je Stokanić, prenosi portal "nezavisne".

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske pokrenulo je preventivnu kampanju "Brzina je izbor! Posljedice nisu", usmjerenu prvenstveno na mlade vozače, sa ciljem podizanja svijesti o opasnostima neprilagođene brzine vozila i njenim mogućim posljedicama po život svih učesnika u saobraćaju.

"Brzina nije samo broj na brzinomjeru. Ona često predstavlja razliku između pravovremene reakcije i saobraćajne nezgode, između sigurnog dolaska i tragedije. Svaka odluka za volanom nosi odgovornost", navedeno je u saopštenju.

Iz MUP-a apeluju na mlade vozače da ne dozvole da nekoliko minuta brže vožnje promijeni cijeli njihov život.

"Poštujte ograničenja brzine, prilagodite vožnju uslovima na putu i koristite sigurnosni pojas. Brzina je izbor! Posljedice nisu", naglasili su iz MUP-a Republike Srpske.